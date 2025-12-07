Külföld, Rendőrbűnözés :: 2025. december 7. 20:22 ::

Közel 1,5 millió forintnyi koronát kell fizetnie egy svéd férfinek, amiért szatirikus Hitler maszkban ment egy autós fesztiválra

A héten hozott ítéletet a svéd bíróság Joakim Kannisto, az Északi Ellenállási Mozgalom (NRM) aktivistájának ügyében - írja a Nordfront.

Kannisto még tavaly jelent meg egy Hitlert ábrázoló gumimaszkban, a Västerås-i Nyári Találkozó nevű autós fesztiválon. "Hitler" rögtön az autózás szerelmeseinek kedvencévé vált. Sokan együtt fotózkodtak vele, miközben kezüket magasra nyújtották, mások úgynevezett White Power zenéket kezdtek játszani az autóikból.



A fesztiválozók örömmel szelfiztek

A rendőrség nem éppen arányosan lépett fel a maszkos férfival szemben: 6 lovas járőr és az őket kísérő gyalogos társaik ütöttek rajta a férfin. Ezt látva az NRM aktivistái ACAB (All Cops Are Bastards - Minden rendőr fattyú) felkiáltással fordultak a rendőrök felé. A rendszerőrök gumibotokkal és paprikaspray-vel támadták meg a kiabálókat, annak ellenére, hogy nem követtek el bűncselekményt. Két embert sokkolóval is meglőttek, nem törődve azzal, hogy ezeket csak a rendőrség szolgálati fegyvereinek alternatívájaként szabad használni.

A Vätmanlandi Kerületi Bíróság most bűnösnek találta Kannistót. A bíróság szerint, ha valaki Hitler maszkban sétálgat fel-alá, azzal megsérti a közrendvédelmi törvényt és etnikai csoport elleni izgatást követ el.



Rendőrök gyűrűjében a maszkos férfi

„A maszk viselésének kontextusát tehát Adolf Hitler és az Északi Ellenállási Mozgalom képviselte, aminek eredményeként a maszk viselése fenyegetést és megvetést fejez ki egy etnikai csoporttal vagy más hasonló személyek csoportjával szemben, utalva – amennyiben az a vád szempontjából releváns – etnikai származásra és hitvallásra” – írja a kerületi bíróság.

Kannisto azon kísérletét, hogy a bíróságnak elmagyarázza, hogy a maszkot viccnek vagy szatírának szánták, nem vették figyelembe. Joakim Kannistónak – függetlenül attól, hogy a maszk szatirikus mintázatú volt-e – „tudnia kellett, hogy ez jogsértést jelent ” – írja a bíróság.



Rabosították "Hitlert"

Kannistónak 6300 Svéd korona bírságot kell fizetnie, továbbá 1000 koronát be kell fizetnie a Bűncselekmények Áldozatainak Alapjába, továbbá a 30 ezer koronás bírósági költséget is ráterhelték. Ez valamivel több, mint 1,3 millió forintnak felel meg. A gumimaszkot elkobozták.

