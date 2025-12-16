Külföld, Politikusbűnözés :: 2025. december 16. 19:42 ::

Korrupciógyanúval vettek őrizetbe egy volt közlekedési minisztert Romániában

Őrizetbe vették kedden Romániában Razvan Cuc volt közlekedési minisztert, aki a korrupcióellenes ügyészség (DNA) szerint bűntársként játszott szerepet egy 1,38 millió lejes (több mint 100 millió forint) vesztegetési ügyben.

A vádhatóság a volt tárcavezetőnél és egy olyan üzletembernél tartott kedden házkutatást, aki a gyanú szerint - a volt miniszter közvetítésével - 6 százalékos "részesedést" ígért a Román Gépjárműnyilvántartó Hivatal (RAR) vezérigazgatójának, ha az ő cégével ír alá keretszerződést a műszaki ellenőrzéseknél használatos berendezések karbantartására.

A DNA szerint a RAR szeptemberben írta ki az áfa nélkül 23 millió lejes közbeszerzési eljárást. A DNA közleménye szerint Razvan Cuc több ízben is tárgyalt a hatóság vezetőjével, és azt kérte tőle, hogy a 3-5 hónap leforgása alatt részletekben folyósítandó csúszópénzért cserébe gondoskodjon arról, hogy a közbeszerzést elbíráló bizottság az ügy másik gyanúsítottjának kedvező döntést hozzon.

A házkutatás után a két gyanúsítottat kihallgatásra vitték a DNA székházába, majd az ügyész elrendelte 24 órás őrizetüket, és előzetes letartóztatásukat kérte a törvényszéktől.

Razvan Cuc 2017-2019 között három szociáldemokrata (PSD) többségű kormányban vezette a közlekedési minisztériumot - a szintén korrupcióért bebörtönzött - Liviu Dragnea pártelnöksége idején.

(MTI)