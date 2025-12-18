Külföld :: 2025. december 18. 09:18 ::

A brazil elnök a tervezett EU-Mercosur megállapodás felmondásával fenyeget

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök szerdán kilátásba helyezte, hogy Brazília otthagyja az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) országainak tervezett megállapodását, amennyiben az 1999 óta tárgyalt szabadkereskedelmi egyezményt az uniós tagállamok nem hagyják jóvá szombatig.

"Már figyelmeztettem őket, ha most nem tesszük meg, Brazília nem fog már alkut kötni, míg én vagyok az elnök" - hangoztatta a Latin-Amerika legnagyobb nemzetgazdaságát vezető baloldali elnök, akit a Folha de Sao Paulo című helyi lap idézett. Felidézte: Brazília már 26 évet várt a megállapodásra. "Amennyiben most nemet mondanak, akkor mostantól mi is kemények leszünk velük. Mindenben engedtünk, amit a diplomácia lehetővé tett" - tette hozzá Lula da Silva a brazil kabinet ülésén.

"Megnehezít mindent, hogy Olaszország és Franciaország belpolitikai problémák miatt nem akarnak beleegyezni" - húzta alá a brazil elnök.

Ugyanakkor kijelentette, abban a reményben fog a Mercosur-tagállamok Foz do Iguacuban tartandó szombati csúcstalálkozójára utazni, hogy a megállapodást Brüsszel előbb jóváhagyja. Hangsúlyozta egyben, hogy a megállapodás jóval kedvezőbb az uniós tagállamok számára, mint a dél-amerikai országcsoportnak.

A szabadkereskedelmi megállapodás célja az EU és a Mercosur-tagállamok (Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay) közti kereskedelem élénkítése, ugyanakkor szerdán Olaszország és Franciaország is jelezte, hogy "nem készek" még támogatni annak megkötését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a hétvégén tervezett Brazíliába utazni a megállapodás aláírására.

(MTI)