Bizalmas információkat loptak el a francia belügyminisztériumot ért kibertámadás során

Több tucat tucat bizalmas információt loptak el a francia belügyminisztériumból egy kibertámadás során, amely több napon át érintette a tárcát - közölte a francia kormány.

Egy 22 éves férfit, akit 2025-ben hasonló bűncselekmények miatt ítéltek el, szerdán őrizetbe vettek a hackelés nyomán indított nyomozás keretében - közölte Laure Beccuau, Párizs ügyésze szerda este.

Laurent Nunez belügyminiszter "nagyon súlyosnak" nevezte a kibertámadást a Nemzetgyűlésben, bejelentve a munkatársakra vonatkozó azonnali korlátozó intézkedéseket, beleértve a szisztematikus kétfaktoros hitelesítést is.

Amikor a képviselők a kormányzati kérdések órájában a támadás nagyságáról kérdezték a tárcavezetőt, Laurent Nunez kiemelte a múlt héten történt rosszindulatú behatolás súlyosságát.

A biztonsági rés a "digitális higiénia hiányának" következménye, a védett fájlokhoz hozzáférést biztosító jelszavakat "nyíltan" cserélték szakmai üzenetküldő alkalmazásokon keresztül - hangsúlyozta a miniszter.

A behatolás lehetővé tette egy vagy több hacker számára, hogy "rendkívül érzékeny" fájlokat tekintsen meg, köztük a büntetett előéletűek és a körözött személyek listáit, amelyek elengedhetetlenek a rendfenntartó erők munkájához.

Bár egy kalózcsoport 16 millió ember adatait lopta el, a miniszter azt állította, hogy "eddig csak néhány tucat adatlaphoz" sikerült hozzáférniük. Ezekkel a "gondatlanságokkal" szemben a tárca sürgősségi biztonsági intézkedést jelentette be, többi között bizonyos fiókok bezárását és a kettős hitelesítés szisztematikus bevezetését.

