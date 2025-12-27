Külföld :: 2025. december 27. 18:33 ::

Szakadékba zuhant egy autóbusz Guatemalában

Szakadékba zuhant egy autóbusz a Pánamerikai autópálya guatemalai részén a nyugati Sololá tartományban, a balesetben legkevesebb 15 ember meghalt, további 19 pedig megsérült - közölték szombaton a helyi hatóságok.

A helyi tűzoltóság szóvivője elmondta: az áldozatok között 11 férfi, három nő és egy kiskorú van. Hozzátette, hogy a sérülteket a baleset helyszínéhez közeli kórházakba szállították.

A Pánamerikai autópálya az amerikai kontinens 14 országán halad át mintegy 30 ezer kilométer hosszan, Alaszkától egészen Argentína déli részéig. A szombati baleset Sololá tartományban történt, egy olyan szakaszon, ahol a sűrű köd gyakran megnehezíti a közlekedést.

A tűzoltóság szombat kora reggel közzétett felvételein egy szakadékban fekvő, súlyosan megrongálódott busz látható, miközben a mentőegységek az áldozatok kimentésén dolgoztak.

(MTI)