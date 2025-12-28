Külföld :: 2025. december 28. 09:16 ::

Németországban több baleset történt a lefagyott utakon, vasárnap kora reggel a kelet-németországi Szászországban a rendőrség már 32 balesetet regisztrált, és máshol is voltak balesetek.

A fővárosban, Berlinben, sokan kerültek a sürgősségi osztályra különböző csonttörésekkel a jeges útviszonyok miatt - számolt be vasárnap a Tagesspiegel újság.

A Német Meteorológiai Szolgálat szerint a csúszós körülmények vasárnap délelőtt még fennmaradnak, különösen az ország középső részén. Eső is lehet, amely aztán ráfagy a talajra. Délre azonban melegebb hőmérséklet várható, ami elolvasztja a jeget.

A szász rendőrség szóvivője szerint a rendőrök "főként ezekkel a balesetekkel voltak elfoglalva". Zwickau városában egy sofőr autójával a csúszós útfelület miatt egy közlekedési táblának ütközött. A nyomozók a kárt mintegy 23 ezer euróra (mintegy 8,9 millió forintra) becsülik. A sofőr nem sérült meg.

Hessen tartomány keleti részén egy 19 éves fiatalember a csúszós útviszonyok miatt elvesztette uralmát autója felett. A rendőrség szerint az autó többször is megpördült. A mentősök a súlyosan sérült sofőrt és 20 éves utasát kórházba szállították.

Hessen déli részén egy 18 éves nő ugyancsak elvesztette uralmát járműve felett, miközben egy másik járművet előzött a téli síkos úton, és lecsúszott egy töltésen. Utasa könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a mentősök a baleset helyszínén ellátták - közölte a rendőrség.

Péntek este és szombat reggel már számos baleset történt a csúszós utak miatt, különösen az ország északi részén.

(MTI)