Több helyen már 2026-ot írnak

A 2026-os évet egy 7300 lakosú csendes-óceáni atollon élők köszöntötték elsőként, magyar idő szerint 11 órakor.

Az Egyenlítő térségében fekvő, 320 négyzetkilométeres Kiritimati-atoll a több időzónához tartozó Kiribati szigetköztársaság része.

Negyedórával később beköszöntött az újév az Új-Zélandhoz tartozó és attól mintegy 800 kilométerre keletre fekvő, saját időzónával rendelkező Chatham-szigeteken is, ahol mintegy hétszáz ember él.

Új-Zélandon, Szamoán és Tongán közép-európai idő szerint 12 órakor léptek be a 2026-os évbe. Új-Zélandon a legnagyobb városban, Aucklandben tartották a legjelentősebb újévköszöntőt, látványos tűzijátékkal és fényshow-val, amelynek középpontjában a déli félteke legmagasabb tornya, a 328 méteres Sky Tower állt.

Az ausztráliai Sydneyben, amelynek ugyancsak világhírű a kikötőben és az operaház körül tartott szilveszteri mulatsága, magyar idő szerint 14 órakor ütötte el az éjfélt az óra. Az ünnepi fények hét kilométer hosszan világították be a kikötőben található hajókat és épületeket, köztük a Harbour Bridge-et és az Operaházat is.

A világon utolsóként a Szamoától mindössze 220 kilométerre keletre fekvő Amerikai Szamoán lépnek át az új esztendőbe.

(MTI nyomán)