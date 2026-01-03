Külföld :: 2026. január 3. 07:28 ::

Szaúd-Arábia konferenciára hívta a déli frakciókat, közben kivonta csapatait Jemenből

Szaúd-Arábia szombaton párbeszédre hívta Rijádba Jemen "minden déli frakcióját", hogy véget vessen a szeparatisták és a kormánykoalíció többi tagja között dúló fegyveres összecsapásoknak.

A szaúdi külügyminisztérium közleményében kiemelte: a konferencia célja "az igazságos megoldások (...) megtalálása, amelyek kielégítik a déli nép jogos törekvéseit".

A meghívást Rijád a jemeni kormány kérésére fogalmazta meg.

A Dél-Jemeni Átmeneti Tanács (STC) pénteken bejelentette, hogy kétéves folyamatot indít egy állam létrehozására az Arab-félsziget legszegényebb országának déli részén, amelyet már évek óta háború sújt. 1967 és 1990 között egy független "népi demokratikus köztársaság" működött Jemen déli részén. Az STC az elmúlt hetekben Jemen nagy részét elfoglalta, és kijelentette, hogy ott kíván maradni, annak ellenére, hogy Rijád visszavonulásra szólította fel, és támadást indított állásai ellen. Pénteken a szeparatisták szerint 20 ember halt meg a szaúdi légitámadásokban.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma bejelentette, hogy befejezte csapatainak kivonását Jemenből. A tárca az X közösségi platformon hozzátette, hogy átcsoportosította összes fegyveres egységét.

A 2014 óta tartó jemeni polgárháborúban az Egyesült Arab Emírségek szövetségben áll Szaúd-Arábiával az Irán által támogatott húszi lázadók elleni harcban. Támogatja viszont az STC-t, amely az elmúlt hetekben nagy területeket foglalt el, köztük olyanokat is, amelyek Szaúd-Arábiával határosak.

