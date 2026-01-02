Háború :: 2026. január 2. 13:53 ::

Támadást indított a szaúdi támogatottságú jemeni kormány a szakadárok ellen

A Szaúd-Arábia támogatását élvező nemzetközileg elismert jemeni kormány pénteken műveletet indított a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanács (STC) nemrég elfoglalt állásai ellen Hadramaut tartományban.

Szálem el-Hanbasi, a tartomány kormányzója hangsúlyozta, igyekeznek "rendezett és békés úton" visszafoglalni az olajban gazdag közép-jemeni tartomány szóban forgó térségeit. Elmondta, a műveletekkel az állam fennhatóságának és a tartomány stabilitásának visszaállítására törekednek, elsősorban a régióban lévő kormányhivataloknál és stratégiai létesítményeknél.

Ahmed bin Brejk, az STC főparancsnok-helyette, Hadramaut korábbi kormányzója megerősítette, hogy a kormányerők a szeparatisták állásai felé közelednek.

A Tanács csütörtökön bejelentette, nem hajlandó kivonulni a nemrég megszerzett területekről.

Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia jemeni nagykövete azt közölte , az STC nem engedélyezte a leszállást a Tanács által ellenőrzött Ádenbe tartó szaúdi delegációt szállító repülőgép számára. Mohammed el-Dzsáber az X-en hangsúlyozta, hogy Rijád több hete igyekszik mindent megtenni, hogy mérsékelje a Jemenben kialakult feszültséget, ám törekvései süket fülekre találtak a szakadárokat vezető Ajdarúsz el-Zubejdínél.

Mint mondta, a szaúdi küldöttség szintén a feszültség csökkentése érdekében utazott volna Ádenbe.

A szaúdi fél úgy tudja, Zubejdi csütörtökön adott utasítást az ádeni nemzetközi repülőtér lezárására.

Az STC korábban légi blokáddal vádolta Rijádot, amely szerinte rászorítja a gépeket arra, hogy a térséget Szaúd-Arábián keresztül közelítsék meg, hogy a szaúdi hatóságok további ellenőrzéseket eszközölhessenek.

Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott szakadárok decemberben több, Jemen déli részén lévő régiót vontak ki a Szaúd-Arábia támogatását élvező nemzetközileg elismert jemeni kormány felügyelete alól, jóllehet papíron a kormány és az STC szövetségben áll a Jemen északi részét ellenőrző húszikkal szemben.

Az STC az ország déli régiójának elszakadását követeli, célja pedig az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

(MTI)