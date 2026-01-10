Külföld :: 2026. január 10. 07:32 ::

2,6 százalékkal kevesebb személygépkocsit gyártottak tavaly Romániában

Romániában 2,6 százalékkal kevesebb személygépkocsit gyártottak tavaly, mint egy évvel korábban - közölte a romániai autógyártók egyesülete (ACAROM).

Tavaly 545 510 személygépkocsi készült Romániában. Ez 14 592 darabbal marad el az egy évvel korábbi termeléstől. A román autóipar minden idők legjobb eredményét érte el 2024-ben, amikor 560 102 gépkocsit gyártottak.

Tavaly mindkét romániai autógyártó termelése visszaesett. Az Automobile Dacia 297 182 gépkocsit gyártott, 3,96 százalékkal kevesebbet, mint 2024-ben. A Ford Otosan termelése 0,4 százalékkal 248 328 darabra csökkent.

Decemberben az ágazat teljesítménye 4,13 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, 39 651 személygépkocsit gyártottak.

(MTI)