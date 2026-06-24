Külföld, LMBTQP+ :: 2026. június 24. 13:25 ::

Nem lesz buzihónap az izraeli belbiztonsági szolgálatnál

David Zini, az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bet vezetője leállította a szervezet "Pride-havi" rendezvényét, és megvonta az "LMBT-programok" költségvetését – jelentette szerdán a The Jerusalem Post című angol nyelvű újság hírportálja.

A Sin Bet "Pride-hónapra" tervezett rendezvényeinek és egyéb kapcsolódó programjainak szervezőit világos indoklás nélkül értesítették a már előkészített események törléséről.

David Zini, akit elődje, Ronen Bar menesztése után neveztek ki a szolgálat élére, adott utasítást a nagyrészt már megszervezett programok lemondására.

Korábban a Sin Betnél engedélyezték a "Pride-hónaphoz" kapcsolódó jelképes intézkedéseket, köztük a számítógépek képernyővédőinek módosítását, "Pride-tematikájú" bannerek megjelenítését, matricák készítését és "Pride-zászlók" kifüggesztését. Izraelben a biztonsági szerveknél, így a külföldi hírszerzésért felelős Moszadnál és a rendőrségnél is működnek az "LMBTQ-munkatársakat" összefogó szervezetek.

A Sin Bet humánerőforrás-osztályának vezetője emellett utasítást kapott arra, hogy a "Pride-rendezvényekre" és kapcsolódó programokra elkülönített teljes költségvetést csoportosítsa át a szervezet általános költségvetésébe.

Izraelben több közéleti szereplő is megszólalt az ügyben, egyesek támogatták, mások elítélték Zini döntését.

"A nemzetbiztonsági szervezetek feladata nem a gender- és LMBT-agendák népszerűsítése" – mondta Amiháj Sikli, a jobboldali Likud párt diaszpóraügyi és antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős minisztere.

"Az általunk létrehozandó kormányban nem lesz helye az ilyen sötét LMBT-ellenes nézeteknek Izrael közéletében" - mondta az ügyről a parlamenti ellenzék vezetője, Jair Lapid.

A Demokraták nevű baloldali párt elnöke, Jaír Golan szintén bírálta Zinit, hangsúlyozva, hogy az "LMBT-közösség" nem jelent veszélyt Izrael biztonságára.

"A diszkrimináció, a szélsőségesség és a messianizmus jelenti a veszélyt" – mondta Golan. "A Sin Betnek otthont kell nyújtania mindenkinek, aki hűséggel és szakmaisággal szolgálja az államot, identitásától függetlenül" - tette hozzá a politikus.

Az LMBT-egyenlőségért küzdő Aguda Egyesület közölte, hogy megdöbbentette a döntés, és felszólította Zinit a visszavonására.

"Jobb lenne, ha a Sin Bet vezetője Izrael biztonságára összpontosítana, nem pedig arra, hogy elhallgattassa és kirekessze az LMBT-közösséghez tartozó munkatársait" – írták közleményükben. Egyúttal emlékeztették Zinit a Sin Betet szabályozó törvény 7A paragrafusára, amely szerint "a szolgálat feladata az állam biztonságának, valamint a demokratikus rendszer és intézményei védelmének biztosítása".

David Zinit Benjámin Netanjahu miniszterelnök tavaly nevezte ki a Sin Bet élére, miután az ország történetében először menesztette a szervezet addigi vezetőjét, Ronen Bart arra hivatkozva, hogy "elvesztette benne a bizalmát". A Legfelsőbb Bíróság később jogellenesnek minősítette Bar idő előtti leváltását.

A 11 gyermek édesapjaként ismert Zini korábban az izraeli hadsereg hivatásos tisztje volt. Kinevezése azért is szokatlannak számított, mert a Sin Bet vezetőit hagyományosan a szolgálat saját állományából választják ki.

Bírálói a telepesmozgalomhoz kötődő "messianisztikus" világnézettel vádolják, s ezt a meghatározást ő maga is vállalta egyik beszédében. A vallásos-cionista irányzat hívei szerint Ciszjordánia és a Gázai övezet Izrael történelmi örökségének része, amely jogosan illeti meg Izraelt. Zini a vallásos-cionista jobboldalhoz áll közel, amelynek legismertebb politikai képviselője Becalel Szmotrics pénzügyminiszter.

Zini zárt körű megbeszéléseken a gázai háború idején többször is támogatásáról biztosította a Netanjahu-kormány gázai célkitűzéseit, és sajtóértesülések szerint ellenezte a túszok szabadon bocsátásáról szóló tárgyalásokat. A hadjáratot "örök háborúnak" nevezte, felháborodást kiváltva akkoriban a Gázában fogva tartott túszok hozzátartozói körében.

(MTI nyomán)