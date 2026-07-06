Külföld :: 2026. július 6. 22:08 ::

3500 fölé emelkedett a kettős földrengés halálos áldozatainak száma Venezuelában

Venezuelában a kettős földrengés halálos áldozatainak száma 3535-re emelkedett, a sérültek száma pedig 16 740-re - közölte hétfőn Jorge Rodríguez, a latin-amerikai ország parlamentjének elnöke.

A legfrissebb összesítés szerint 17 854 ember vesztette el otthonát, teljesen megsemmisült 190 épület, 856-ban pedig jelentős károk keletkeztek.

A június 24-ei 7,2-es és 7,5-ös erősségű kettős földrengés óta a hatóságok 942 utórengést regisztráltak.

Bár csekély az esély arra, hogy további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.

A kutató-mentő műveletek során eddig 6462 embert mentettek ki a romok alól, 25 016-an részesültek orvosi ellátásban kórházakban, támogatásban 86 794 család részesült, a rászorulóknak 9603 tonna élelmiszert adtak át - ismertették a hatóságok.

(MTI)