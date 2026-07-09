Külföld, Anyaország :: 2026. július 9. 17:32 ::

Erdogan Magnum revolvereket osztogatott a NATO-csúcs résztvevőinek

Szokatlan ajándékkal búcsúztatta a NATO-csúcs résztvevőit Recep Tayyip Erdogan török elnök: a vezetők egy névre gravírozott Magnum revolvert kaptak éles lőszerrel.

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy a NATO-csúcson Recep Tayyip Erdogan török elnök egy szokatlan emléktárggyal lepte meg a résztvevőket: egy, a nevére gravírozott Magnum revolvert kapott töltényekkel együtt.

Erdogan török elnök szokatlan ajándéka a NATO-csúcson. Egy Magnum pisztoly töltényekkel, a nevemre gravírozva… – írta.

Ritka revolverről van szó

A Reuters beszámolója szerint a török államfő valamennyi részt vevő vezetőnek ugyanilyen ajándékot adott. A fegyver egy ritka, .357-es Magnum revolver, a Gumusay nevű modell, amelyet a török állami fegyvergyártó, az MKE készített az 1990-es években. A revolvereket díszdobozban adták át, a dobozon a török zászló és a NATO logója is szerepelt, valamint egy felirat, amely a fegyvert az első Törökországban gyártott revolverként mutatta be.

Az ajándék célja a Reuters szerint az volt, hogy Erdogan bemutassa Törökország egyre jelentősebb védelmi iparát, amely az elmúlt években fontos exportágazattá és külpolitikai eszközzé vált.

A megajándékozottak különböző módokon reagáltak

A névre szóló revolverek azonban több vezetőt is megleptek. Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever például hazatérése után a brüsszeli repülőtér rendőrségének adta át a fegyvert megőrzésre. A lengyel elnök stábja szerint az ő példánya vámkezelésre vár Varsóban, és biztonságos helyen fogják elhelyezni. A brit miniszterelnök, Keir Starmer nemcsak a revolvert kapta meg, hanem egy tisztítókészletet és 500 darab lőszert is.

Más vezetők inkább múzeumi tárgyként kezelnék az ajándékot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke katonai múzeumnak adományozná a revolvert, míg a görög kormányfő az athéni Hadtörténeti Múzeumnak adná át. A holland példányt várhatóan hatástalanítják, a svéd vezetőé pedig egyelőre az importengedélyekre vár.

A Gumusay ma már inkább gyűjtői különlegességnek számít, mivel a török fegyveripar elsősorban félautomata pisztolyokat gyárt. Törökország ugyanakkor az elmúlt években a világ egyik legjelentősebb kézifegyver-exportőrévé vált: a Small Arms Survey adatai szerint 2019 és 2024 között az Egyesült Államok és Olaszország mögött a harmadik legnagyobb exportőr volt ezen a piacon.

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