Külföld :: 2026. július 16. 20:23 ::

Kártérítést kap egy vegán terrorista, mert nem kapott "etikai meggyőződésének" megfelelő étrendet egy svájci börtönben

Elmarasztalta Svájcot az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), mert a hatóságok két állatvédő etikai meggyőződést valló fogvatartott számára nem biztosítottak teljes mértékben vegán étrendet, és nem állt rendelkezésükre hatékony jogorvoslat.

A csütörtökön kihirdetett ítélet szerint a két svájci állampolgár azzal fordult a strassburgi bírósághoz, hogy fogva tartásuk idején etikai meggyőződésük ellenére sem kaptak maradéktalanul vegán étrendet.

Egyiküket 2018 novembere és 2019 októbere között előzetes letartóztatásban tartották, miután egy olyan "állatvédő mozgalomhoz" kapcsolódó rongálásokkal gyanúsították, amely elutasítja "az állatok pusztán fajuk alapján történő megkülönböztetését és kizsákmányolását". A másik panaszos 2021 februárja és áprilisa között pszichiátriai intézményben volt elhelyezve. Felvételekor jelezte az egészségügyi személyzetnek, hogy etikai meggyőződése miatt vegán étrendet követ.

Az emberi jogi egyezmény 9. cikkére hivatkozva amiatt emeltek panaszt, hogy a hatóságok megsértették a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogukat azzal, hogy nem biztosítottak számukra teljes értékű vegán étrendet. Emellett arra is panaszkodtak, hogy nem állt rendelkezésükre hatékony hazai jogorvoslat. A második kérelmező a tisztességes eljáráshoz való jog és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértésére is hivatkozott.

A strassburgi bíróság megállapította, hogy Svájc megsértette az egyezmény 9. cikkét, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogot rögzítő 13. cikket.

A testület hangsúlyozta, hogy bár mind a büntetés-végrehajtási intézet, mind a pszichiátriai intézmény tett bizonyos engedményeket, egyik intézmény sem tudott teljes egészében vegán étrendet biztosítani. A panaszosok ezért nem kaptak az etikai meggyőződésüknek megfelelő étkezést - emelték ki a bírák.

A bíróság kártérítésként 12 ezer eurót ítélt meg az első kérelmezőnek, míg a másodiknak 4 ezer eurót. Emellett a második kérelmező részére 10 ezer euró perköltséget és költségtérítést is megítélt.

(MTI nyomán)