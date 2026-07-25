Külföld :: 2026. július 25. 10:58 ::

Kémkedés vádjával tartóztattak le egy NATO-nál gyakornokoskodó nőt Belgiumban

Kémkedés vádjával letartóztattak egy kínai származású kanadai nőt, aki egy belgiumi NATO-létesítményben gyakornokoskodott - közölte a belga ügyészség szombaton.

Az ügyészség közleménye szerint a nőt azzal gyanúsítják, hogy "egy harmadik országnak kémkedett, és egy bűnszervezet tagja volt". A gyanúsított a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságának (SHAPE) belgiumi Monsban található központjában volt gyakornok.

A kémkedéssel megvádolt személyről további részleteket, beleértve a nevét, egyelőre nem hozzák nyilvánosságra - áll a közleményben.

(MTI)