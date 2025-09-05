Gazdaság :: 2025. szeptember 5. 16:55 ::

Az euróövezeti GDP 0,1 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző negyedévhez képest

A korábban becsültnek megfelelő mértékben, 0,1 százalékkal nőtt az euróövezeti GDP a második negyedévben az első negyedévhez képest az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közzétett harmadik, végleges becslése alapján.

Az első negyedévben 0,6 százalékkal nőtt az euróövezeti GDP negyedéves összevetésben.

A második negyedévben éves összehasonlításban az euróövezeti GDP-bővülés a korábbi becslésben közölt 1,4 százalék helyett 1,5 százalék volt, miután az első negyedévben 1,6 százalékos növekedést jegyeztek fel.

Az Európai Unióban a bruttó hazai termék (GDP) negyedéves összevetésben a második becsléssel összhangban 0,2 százalékkal nőtt a második negyedévben, miután az első negyedévben 0,5 százalékos bővülést jegyeztek fel. Éves szinten a korábbi becslésben közölt 1,5 százalék helyett 1,6 százalék volt a növekedés az első negyedévi 1,7 százalék után.

A nagyobb euróövezeti nemzetgazdaságok közül Németország bruttó hazai terméke negyedéves bázison 0,3 százalékkal zsugorodott, Olaszországé 0,1 százalékkal csökkent, míg Franciaország 0,3 százalékos, Spanyolország pedig 0,7 százalékos negyedéves GDP-növekedést ért el.

(MTI)