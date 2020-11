Sport :: 2020. november 13. 07:23 ::

Újra kijutott az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott története során negyedszer kijutott az Európa-bajnokságra, mivel a pótselejtező csütörtöki döntőjében a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte az izlandi csapatot a Puskás Arénában.

A zárt kapus találkozón az izlandiak szereztek vezetést a 11. percben, mert Gylfi Sigurdsson könnyen fogható szabadrúgását Gulácsi Péter "bevédte". A 88. percben a csereként beállt Nego Loic egyenlített, majd az Eb-részvételt érő gólt Szoboszlai Dominik lőtte a hosszabbításban, a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba.

A négy éve nyolcaddöntős magyar válogatott története során először jutott ki kétszer egymás után a kontinensviadalra. A jövő nyárra halasztott Eb-n a németekkel, a világbajnok franciákkal és a címvédő portugálokkal szerepel majd azonos csoportban, utóbbi kettővel a Puskás Arénában csaphat össze.



A magyar válogatott játékosai ünneplik győzelmüket a Magyarország - Izland labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzés végén a Puskás Arénában 2020. november 12-én. A csapat 2-1-re győzött, ezzel története során negyedszer kijutott az Európa-bajnokságra. MTI/Szigetváry Zsolt

A magyarok legközelebb vasárnap lépnek pályára, Szerbiát fogadják a Nemzetek Ligájában.

Európa-bajnoki pótselejtező, A divízió, döntő:

Magyarország-Izland 2-1 (0-1)



Puskás Aréna, zárt kapus, v.: Björn Kuipers (holland)

gólszerzők: Nego (88.), Szoboszlai (92.), illetve G. Sigurdsson (11.)

sárga lap: Szalai A. (63.), illetve G. Sigurdsson (5.), Ingason (95.)

Magyarország:



Gulácsi - Botka, Orbán, Szalai A. - Fiola (Lovrencsics, 61.), Kalmár (Sigér, 61.), Nagy (Nego, 84.), Szoboszlai, Holender (Nikolics, 72.) - Szalai Á. (Könyves, 84.), Sallai

Izland:



Halldorsson - Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson - Sigurjonsson (Ingason, 87.), Gunnarsson (Skulason, 83.), G. Sigurdsson, J. Gudmundsson (Bodvarsson, 73.) - Bjarnason, Finnbogason (A. Gudmundsson, 73.)

I. félidő:

----------

11. perc: Az izlandiak szabadrúgáshoz jutottak a magyar 16-os jobb sarkához közel, Gylfi Sigurdsson középre tartó lövése pedig átcsúszott Gulácsi kezei között (0-1).

II. félidő:

-----------

88. perc: Nikolics passzát Arnason Palssonra rúgta, úgy pattant a labda Nego elé, aki az ötös jobb sarkáról a jobb alsó sarokba lőtt (1-1).

92. perc: Szoboszlai a 16-os előteréből, középről a bal alsó sarokba lőtt, a labda a kapufáról vágódott a hálóba (2-1).

Bár a csapatok üres lelátók előtt vonultak a játéktérre, az egyik kapu mögötti szektor tetejére két magyar zászló közé a Szózat első két sorát feszítették ki, alulra pedig a "mindent bele!" feliratot a Puskás Arénában, amely kívülről a magyar nemzeti színekben pompázott a fényfestéstől.

A találkozó elején jobbára a vendégek vezettek támadásokat, az első védést is Gulácsi mutatta be, szerencséjére Palsson közelről éppen a kezébe fejelte a labdát egy szöglet után. Másodjára viszont hatalmasat hibázott a magyar kapus, aki szó szerint bevédett egy könnyen fogható szabadrúgást. Negyedóra elteltével felocsúdott a magyar csapat, a letámadás egyre jobban működött, így átvette a játék irányítását, de az első kaput eltaláló lövés az izlandi kapus ölébe hullott. Néhány perccel később Orbán fejese már jobban megdolgoztatta Halldorssont, aki azonban leért a rövid sarokra.



Szoboszlai Dominik (j2) gólöröme a magyar válogatott második gólja után a Magyarország - Izland labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2020. november 12-én. Mellette Fiola Attila. A magyar válogatott 2-1-re győzött, ezzel története során negyedszer kijutott az Európa-bajnokságra. MTI/Illyés Tibor

A szünetig hátralévő időben nem változott a játék képe, az izlandiak többnyire átengedték a területet és labdaszerzés utáni gyors ellenakciókra rendezkedtek be, így a magyarok lassú támadásépítéssel próbálkoztak. Mindkettőben volt veszély, egy ízben Botka mentett az utolsó pillanatban, de Gulácsinak is voltak védései, míg az izlandi kapu előtt Sallai és Holender is ígéretes pozícióból lőhetett, de mindkét kísérletet könnyedén védte az izlandi hálóőr, Szoboszlai szabadrúgása pedig nem sokkal kerülte el a jobb felső sarkot.

Fordulás után a szigetországiak egyre kevésbé jutottak el Gulácsi kapujáig, így a magyarok egyértelmű mezőnyfölényben futballoztak, a vendégek stabil védelmét pedig Szoboszlai sarkazása bontotta meg, ám Szalai Attila lövését így is blokkolni tudták a védők. Ezt leszámítva viszont a támadásokból hiányoztak az ehhez hasonló váratlan megoldások, emiatt a magyar csapat hiába birtokolta sokkal többet a labdát, ez helyzetekben nem nyilvánult meg. Ahogy telt az idő, úgy növekedett a nyomás az izlandi kapun, de a kulcspasszokba rendre hiba csúszott, így csupán az átlövési kísérletek jelentettek némi veszélyt.

Sokáig úgy tűnt, a hajrában sem sikerül felőrölni a vendégek védelmét, vagy rést találni rajta, mert a második félidőben komoly védésre sem volt szüksége az izlandi kapusnak, hogy megőrizze csapata számára a minimális előnyt. Csakhogy előbb a csereként beállt Nego talált a kapuba, majd a hosszabbításban Szoboszlai kapufás gólt lőtt, ezzel a hajrában váratlanul a maga javára fordította a sorsdöntő találkozót a magyar válogatott.

A magyar csapat tagjai az üres lelátók ellenére mind a négy oldalra kirohantak "ünnepeltetni" magukat és még 15 perccel a lefújás után is a pályán énekeltek, táncoltak.

Sokáig kétséges volt, hogy Szoboszlai egyáltalán pályára léphet-e

Szoboszlai Dominik szerint lehet, hogy ő lett a hős, de ezt nem egyedül érte el, társai és az egész csapat nélkül nem sikerülhetett volna az a bravúr, hogy a magyar labdarúgó-válogatott Izland 2-1-es legyőzésével kijusson a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra.

"Egy védő elment Sallaival, 20 méterig vezettem a labdát, tovább már nem tudtam futni, gondoltam, onnan már csak elrúgom" - idézte fel az Eb-részvételt eredményező, 92. percben született győztes gólt a Salzburg futballistája, aki nem hiszi, hogy mindenki azt várta tőle, hogy hős legyen, inkább csak azt, hogy tudjon segíteni a csapatnak.

A 20 éves futballista bevallotta, számára óriási hullámvasút volt az elmúlt hét, mivel vasárnap még úgy tűnt, nem léphet pályára ezen a sorsdöntő találkozón, aztán hétfőn derült ki, hogy mégis elutazhat, mivel mindenkinek negatív lett a koronavírustesztje.

"A gólörömnél az egész pályafutásom lepörgött előttem, hogy egészen a gyermekkoromtól hogyan jutottam el idáig" - mondta a támadó középpályás.

Botka Endre arról beszélt, hogy azt érezte, nem létezik más forgatókönyv, mint hogy nyernek. Hozzátette, még a pályán is ezt gondolta, hiába vezettek szinte végig az izlandiak.

"Mindenki tudja, milyen helyzetben van az ország. Este nyolckor mindenkinek otthon kell lennie, így tudtuk, mindenki a meccset nézi. Az egészségügyi dolgozókért is játszottunk, hogy mindenkinek okozzunk egy kis örömet ebben a nehéz helyzetben. Én azt éreztem, hogy ezt most meg kell nyernünk az egész országért" - fogalmazott a Ferencváros védője, aki szerint az izlandiaknak nem volt komoly helyzetük a mérkőzésen.

A koronavírusos megbetegedése miatt távol maradó Marco Rossi szövetségi kapitányt helyettesítő Cosimo Inguscio úgy vélte, a meccs nehezen indult, az első 15-20 percben nem találták a helyüket, Szerinte ennek részben mentális, részben taktikai oka volt, előbbivel kapcsolatban megjegyezte, eleinte volt olyan játékos, akire fékezőleg hatott, hogy ez az egyetlen esély volt az Eb-re jutásra.

"Szünetben tanácskoztunk Rossival, mindannyian szembenéztünk önmagunkkal, hogy elúszhat ez az esély. Ezután a játékosok éhesen mentek ki, és aki éhes, az megszerzi, amit akar. A második félidőben nem volt kivetnivaló. Megérdemeltük a győzelmet, senki nem mondhatja, hogy eloroztuk valakitől" - mondta a másodedző, aki elárulta, Rossival folyamatosan kapcsolatban álltak, amit természetesnek nevezett, mondván, ő a kapitány, az ő vállát nyomja a felelősség, a cseréket is megbeszélte vele.

Most már ideje lesz megtanulni magyarul

A Rossival kilenc éve együtt dolgozó Inguscio azt is megígérte, hogy a hozzájuk négy esztendeje csatlakozó, most szintén koronavírusos megbetegedés miatt hiányzó Giovanni Constantinóval együtt megtanulnak magyarul.

"Voltak kísérletek, hogy megtanuljunk magyarul, de beletört a bicskánk. Hármunk között volt egy megállapodás, ha kijutunk, tényleg megtanulunk. Ez a kapocs miatt lenne fontos mind a játékosokkal, mind a szurkolókkal" - mondta Inguscio, aki már harmadszor helyettesítette Rossit a kispadon, s Észtország, Wales legyőzése után Izland ellen is győzött vele a csapat. "Viccként felvetődött már, hogy jobb a mérlegem. De ha Rossi lett volna a kispadon, akkor is három győzelem lett volna ez a három mérkőzés. Abban szerencsés vagyok, hogy én ültem a kispadon, de az eredmény sosem szerencse kérdése, hanem a professzionális elő- és felkészítésé."

Az izlandiak szakvezetője, Erik Hamrén rendkívül letörten értékelt:

"Nagyon csalódottak vagyunk, de ez érthető, öt percre voltunk az Európa-bajnokságtól. Gratulálunk, a magyarok fantasztikus nyár elé néznek. Ez egy olyan mérkőzés, amelyen az egyik csapat a mennybe jut, a másik pokolba, mi kerültünk a pokolba."

A szigetországiakat két éve irányító svéd szakember a jövőjéről nem kívánt beszélni, ahogy fogalmazott, annak nem most van itt az ideje.

A négy éve nyolcaddöntős magyar válogatott története során először jutott ki kétszer egymás után a kontinensviadalra. A jövő nyárra halasztott Eb-n a németekkel, a világbajnok franciákkal és a címvédő portugálokkal szerepel majd azonos csoportban, utóbbi kettővel a Puskás Arénában csaphat össze.

Az Európai Nemzetek Ligája segsítette ki a csapatot

A magyar labdarúgó-válogatott nem végzett az első kettő között a saját csoportjában a 2019-ben lejátszott Európa-bajnoki selejtezőkön, így számára a 2018 őszén lebonyolított Nemzetek Ligája-szereplés biztosított második esélyt: a pótselejtezőn aztán sorrendben Bulgária és Izland legyőzésével jutott ki a 2021 nyarára halasztott, részben hazai rendezésű kontinenstornára.

A magyarok, bár végig versenyben voltak a kijutást jelentő helyekért, végül negyedikként zártak az Eb-selejtezőkön. Ugyanakkor a Nemzetek Ligája harmadosztályát jelentő C divízióban elért második helyük pótselejtezőt jelentett, mert az A és a B osztály csapatai számára fenntartott négy-négy pótselejtezős hely nem kelt el, mivel az első két osztályból összesen csak öt csapat nem jutott ki az Eb-re egyenes úton. Emiatt a C divízióból töltötték fel a mezőnyt, a magyar válogatott így kapott második esélyt.

Mindkét sorozatot és a két pótselejtezős mérkőzést tekintve Marco Rossi szövetségi kapitány együttese kilenc győzelemmel, egy döntetlennel és hat vereséggel kvalifikálta magát a kontinenstornára.

A magyar labdarúgó-válogatott útja az Európa-bajnoki részvételig:

Nemzetek Ligája (2018 ősz), C divízió, 2. csoport:

Finnország-Magyarország 1-0

Magyarország-Görögország 2-1

Görögország-Magyarország 1-0

Észtország-Magyarország 3-3

Magyarország-Észtország 2-0

Magyarország-Finnország 2-0

A csoport végeredménye:

1. Finnország 6 4 - 2 5-3 12 pont

2. Magyarország 6 3 1 2 9-6 10 - pótselejtezős

3. Görögország 6 3 - 3 4-5 9

4. Észtország 6 1 1 4 4-8 4



Eb-selejtezők (2019), E csoport:

Szlovákia-Magyarország 2-0

Magyarország-Horvátország 2-1

Azerbajdzsán-Magyarország 1-3

Magyarország-Wales 1-0

Magyarország-Szlovákia 1-2

Horvátország-Magyarország 3-0

Magyarország-Azerbajdzsán 1-0

Wales-Magyarország 2-0

A csoport végeredménye:

1. Horvátország 8 5 2 1 17- 7 17 pont - Eb-résztvevő

2. Wales 8 4 2 2 10- 6 14 - Eb-résztvevő

3. Szlovákia 8 4 1 3 13-11 13

4. Magyarország 8 4 - 4 8-11 12

5. Azerbajdzsán 8 - 1 7 5-18 1

Pótselejtező, A divízió, elődöntő (2020. október 8.):

Bulgária-Magyarország 1-3

Pótselejtező, A divízió, döntő (2020. november 12.):

Magyarország-Izland 2-1

Negyedszer az Eb-n

Története során negyedszer jutott ki Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott: az előző három alkalomból 1964-ben bronzérmet szerzett, 1972-ben negyedikként zárt, míg négy éve a nyolcaddöntőben búcsúzott. (Korábban kisebb létszámmal működött a kontinenstorna, 1976-ig csak négy csapattal, így a legjobb 16-ba vagy 8-ba jutással sem jutottunk ki, mert az még selejtezőnek számított - a szerk.)

Most először fordult elő, hogy a magyarok két egymást követő kontinensviadalra is kvalifikálták magukat.

A magyar labdarúgó-válogatott eddigi Európa-bajnoki szereplései:

1960, Franciaország: nem jutott ki

1964, Spanyolország: bronzérmes

1968, Olaszország: nem jutott ki

1972, Belgium: 4.

1976, Jugoszlávia: nem jutott ki

1980, Olaszország: nem jutott ki

1984, Franciaország: nem jutott ki

1988, NSZK: nem jutott ki

1992, Svédország: nem jutott ki

1996, Anglia: nem jutott ki

2000, Belgium és Hollandia: nem jutott ki

2004, Portugália: nem jutott ki

2008, Svájc és Ausztria: nem jutott ki

2012, Lengyelország és Ukrajna: nem jutott ki

2016, Franciaország: nyolcaddöntő

(MTI)