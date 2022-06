Sport, Elcsatolt részek :: 2022. június 24. 22:52 ::

Kamumeccsekkel sikkasztó egykori uráncsempész a székely hokisokat megbüntetni akaró szövetségi elnök

Kezd visszaütni a Román Jégkorong-szövetségre (FRHG) a májusban kirobbantott székelyhimnusz-botrány: a Novák Károly sportminiszter által elrendelt ellenőrzés az első hírek szerint pofátlan csalássorozatra derített fényt. A főkolompos a szövetség elnöke volt - írja a Főtér.

A ljubljanai Divízió 1/A világbajnokság után a magyar szurkolók himnuszéneklését végighallgató, többségében székely (vagy orosz és ukrán) válogatott játékosok

alaposan kiakasztották a nackómétert (a Főtér megfogalmazása - a szerk.), a román hazafiak, politikusok és sportvezetők pedig fejek hullását követelték.



Alexandru Hălăucă (fotó: apsmedia.ro)

Főleg a játékosokét, de bónuszként a szintén székely sportminiszterét is. Utóbbi azonban válaszul ráeresztette a minisztérium ellenőrző testületét a hokiszövetségre, és ennek – a Prosport által megszerzett és közzétett – jelentése viszont alaposan besározza a FRHG vezetését.

Fiktív mérkőzések és számlázás, valamint okirat-hamisítás mellett még urániumcsempészet is előkerül az elnök múltjából

– és mindez alig néhány héttel az elnökválasztás előtt…

A jelentés szerint a 2018/2019-es és 2019/2020 -as idényben több olyan mérkőzésről is készült jegyzőkönyv, amelyet a valóságban le sem játszottak – itt elsősorban a Brassói Corona U20-as csapata érintett. Ezen meccsekről azonban nemcsak hamis jegyzőkönyv készült, hanem

a rendezéssel kapcsolatos összegeket is kifizették közpénzből, ami bizony már a sikkasztásnak számít.

A meccseket a szezonon kívül, 2019 augusztusában játszották le kizárólag papíron, és az érintett játékosok, edzők vallomása mellett a jégpályák programja is bizonyítja a hamisítást.

Az ellenőrzés Alexandru Hălăucă FRHG-elnök múltját is részletesen feltárta, kiderítve, hogy az egykori válogatott játékost 1994-ben négy év börtönre ítélték urániumcsempészésért, ehhez képest 2002-ben a legfelsőbb bíróság megszüntette az ellene zajló eljárást – és azóta dolgozik a hokiszövetségben technikai igazgatóként, főtitkár-helyettesként, majd elnökként.

Hălăucă volt az, aki májusban nagyon szerette volna megbüntetni a himnuszéneklő székelyeket, de sem erre vonatkozó passzust nem talált a szabályzatban, sem egy szabályos elnökségi ülést nem volt képes összehívni.

Az oroszok és a fehéroroszok kizárása miatt mégsem estek ki

Időközben még az is kiderült, hogy Románia jövőre is a világbajnokság másodosztályban szerepelhet, az oroszok és a fehéroroszok kizárása ugyanis a nemzetközi szövetség feltöltötte az üresen maradt helyeket. Így az idén ötcsapatos Divízió 1/A-ban jövőre újra hat csapat lesz: az élvonalból kiesett Olaszország és Nagy-Britannia, az idén is ott szerelő Litvánia, Dél-Korea és Románia, valamint a Divízió 1/B-t megnyerő Lengyelország.

