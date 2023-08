Sport :: 2023. augusztus 4. 07:33 ::

Az FTC kettős győzelemmel, a DVSC tizenegyesekkel jutott tovább - a Kecskemét és a ZTE kiesett

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros 2-0-ra nyert az ír Shamrock Rovers vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának csütörtöki visszavágóján, így kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel továbbjutott.

A fővárosi zöld-fehérek első gólját Kristoffer Zachariassen szerezte a dublini meccs 31. percében, a végeredményt pedig Samy Mmaee állította be a 90. percben.

A Ferencváros a következő körben a Hamrun Spartans együttesével játszik majd, miután a máltaiak kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel búcsúztatták a georgiai Dinamo Tbiliszit.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Shamrock Rovers (ír)-Ferencváros 0-2 (0-1)

Dublin, v: Tomasz Musial (lengyel)

gólszerzők: Zachariassen (31.), S. Mmaee (90.)

sárga lap: Sigér (3.), Varga B. (50.)

Továbbjutott: a Ferencváros kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel.

Shamrock:

Pöhls - Cleary, Lopes, Hoare (Finn, 71.) - Gannon, Noonan (Burt, 63.), Poom, O'Neill (Watts, a szünetben), Cruise - Burke (Razi, 63.), Kenny (Greene, 63.)

Ferencváros:

Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cissé (Knoester, 66.), Ramírez (Pászka, a szünetben) - Sigér (Esiti, a szünetben), Ben Romdan - Traoré (Owusu, a szünetben), Zachariassen, Marquinhos - Varga B. (Lisztes, 66.)

Nagy lendülettel kezdte az összecsapást a hazai csapat, amely az első negyedórában kapufát is rúgott, valamint Dibusznak gyakorlatilag egy percen belül két alkalommal is nagyot kellett védenie. A döcögősebb kezdés után megnyugodtak a Ferencváros játékosai, rendezték a sorokat és veszélyesebben kezdtek futballozni, ennek pedig a 31. percben meg is lett az eredménye: egy szépen felépített és végigjátszott akció végén Varga Barnabás hozta helyzetbe Zachariassent, aki nem hibázott. Ezután a szünetig javarészt a mezőnyben folyt a játék, de ebben is inkább a vendégcsapat volt fölényben.

Fordulás után némileg edzőmeccs-jelleget kezdett ölteni a találkozó, a vezetőedzők cserékkel próbáltak frissíteni, de a továbbjutás kérdése gyakorlatilag eldőlt, így igazán nagy izgalmakat nem tartogatott a meccs második félideje. A Shamrock a hajrában letámadással próbálkozott, de nem tudta kizökkenteni a higgadtan futballozó ferencvárosiakat, akik aztán a lefújás előtti percekben még végigvittek egy akciót, melynek végén Mmaee volt eredményes.

Az FTC jövő csütörtökön idegenben kezdi a harmadik fordulós párharcát, majd egy héttel később a Groupama Arénában fogadja a máltai riválist.

A Debrecen tizenegyesekkel jutott tovább

A magyar bajnoki bronzérmes Debrecen tizenegyespárbajban harcolta ki a továbbjutást az örmény Alaskert ellen a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának csütörtöki visszavágóján.

A története 100. európai kupamérkőzését játszó hajdúsági együttes - amely egy héttel ezelőtt idegenben 1-0-ra nyert - a 67. percben még kétgólos hátrányban volt, így kiesésre állt, Dzsudzsák Balázs 77. percben szerzett találata azonban hosszabbítást eredményezett (1-2).

A ráadásban nem esett újabb gól, a 11-es párbajban pedig Megyeri Balázs kétszer is hárított, eldöntve ezzel a párharcot. A Debrecen a harmadik fordulóban az osztrák Rapid Wiennel találkozik.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó

Debreceni VSC-Alashert Jereván (örmény) 1-2 (0-1, 1-2, 1-2, 1-2) - 11-esekkel: 3-1

Debrecen, 10 708 néző, v.: Robert Schröder (német)

gólszerzők: Dzsudzsák (77.), illetve Usztyinov (19.), Mimito (67.)

piros lap: Kutalia (87.)

sárga lap: Romancsuk (63.), Bárány (84.), illetve Racines (24.), Carrillo (49.), Fataj (88.), Flores (90.), Gareginjan (112.), Voskanjan (124.)

Továbbjutott: a Debreceni VSC, 2-2-es összesítéssel, hosszabbítás után, 11-esekkel.

DVSC:

Megyeri - Kusnyír, Dreskovic, Romancsuk, Manrique (Oliveira, 117.) - Loncar (Mance, 99.), Lagator - Szécsi (Domingues, 73.), Dzsudzsák, Kiziridisz (Bódi, 65.) - Do. Babunski (Bárány, 63.)

Alashkert:

Cancarevic - Usztyinov, Carrillo (Jedigarjan, 108.), Voszkanjan, Muzek - Flores (Mensah, 89.), Vbejmar (Gareginjan, 83.), Hurcidze (Grigorjan, 106.), Mimito, Racines (Fataj, 60.) - Agdon (Kutalia, 60.)

Lendületesen kezdte története 100. európai kupamérkőzését a Debrecen, előbb Dzsudzsák lőtt veszélyesen messziről, majd a balhátvéd Manrique kis híján mindenkit átvert azzal, hogy középre nézett, de beadás helyett éles szögből a kaput vette célba, a labda azonban az oldalsó kapufán csattant.

A vendégek bő negyedóra után érkeztek meg a meccsbe, és meg is szerezték a vezetést, Megyeri ugyan elsőre még védte a lövést, de a szöglet után az örményeknek sikerült betalálniuk. Ettől kicsit össze is zavarodott a Debrecen, amely csak Dreskovic mentésének köszönhetően nem került kétgólos hátrányba.

A fordulást követően óriási fölénybe került a házigazda magyar csapat, a vendégek a félidő közepéig szinte a félpályát sem lépték át, egy debreceni védelmi hibát azonban rögtön kihasználtak és kétgólos előnyre tettek szert.

A Debrecen tíz perccel később törte meg a jeget a kapitány Dzsudzsák Balázs révén, de a nyolcperces hosszabbítás ellenére sem esett már gól a rendes játékidőben, pedig a vendégek ekkor már tíz emberrel futballoztak.

A ráadásban a debreceni közönség talán már most láthatta a szezon legnagyobb kimaradt helyzetét: előbb Bódi három méterről fejelt a keresztlécre, a kipattanó labdát pedig a gólvonaltól 20 centire álló Mance egyszerűen nem találta el. A 118. percben az egy perccel korábban csereként pályára lépő Oliveira is meccslabdát rontott, így jöhettek a 11-esek. A hazaiak kapuját védő Megyeri Balázs két különpárharcot is megnyert, ráadásul a második vendéggólt szerző Mimito is hibázott, ezzel pedig eldőlt az összecsapás.

A Kecskemét nem járt sikerrel

A magyar bajnoki ezüstérmes Kecskemét hosszabbításban 3-1-es vereséget szenvedett a Riga FC vendégeként csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga második fordulós párharcának visszavágóján, így 4-3-as összesítéssel a lett csapat jutott tovább.

Szabó István vezetőedző tanítványai az egy hete hazai pályán elért 2-1-es győzelem után lendületesen kezdték a visszavágót, és már a hetedik percben megszerezték a vezetést. A folytatásban nagy erőket mozgósított az egyenlítésért a Riga, amely a 62. percben betalált, majd pedig a 95. percben szerzett góllal hosszabbításra mentette a párharcot. A ráadásban összességében a lett együttes volt a jobb, s végül a 122. percben, szabadrúgásból talált be a kecskemétiek kapujába, ezzel bebiztosította a továbbjutását.

A Kecskemét 12 év után szerepelt újra az európai kupaporondon, de ahogyan akkor az Európa-ligában, úgy most a Kl-ben sem sikerült továbblépnie a következő körbe.

A ZTE két vereséggel búcsúzott

A Zalaegerszeg csütörtökön a hazai visszavágón 2-1-re kikapott a horvát NK Osijektől a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, így kettős vereséggel, 3-1-es összesítéssel búcsúzott.

A vendégek a kilencedik percben szerencsés góllal szereztek vezetést, ugyanis Gergényi Bencéről a saját kapujába pattant a labda, a továbbjutás kérdését pedig a 73. percben Josip Spoljaric találata zárta le. A hajrában a zalaegerszegiek erejéből már csak a becsületgólra futotta az amerikai Eduvie Ikoba révén.

A horvát bajnokság bronzérmesére a román CFR Cluj és a török Adana Demirspor párharcának továbbjutója vár a harmadik számú európai kupasorozat selejtezőjének következő körében.

(MTI)