Furcsa események játszódtak le a napokban a Komárom-Esztergom vármegyében található Bajót település labdarúgócsapatának háza táján.

Az 1700 fős település csapata a megyei III. osztályban játszik. A Bajóti Szikra SE a jelenleg is zajló szezonban eddig egy találkozón se lépett pályára, egészen a 7. fordulóig. Különösebben nem is lenne érdekes a dolog, ha az október 8-ai meccsen a bajóti gárda nem 8 teljesen ismeretlen afrikai - pontosabban angolai - játékossal állt volna ki a Pilismaróttal szemben. A csapat egyébként 10 főből állt, így a kispadon senki nem foglalt helyet.

A bajótiakkal kapcsolatban további érdekesség, hogy beszámolók szerint a pályájuk igencsak leharcolt állapotban van: a kiskapu alig látszik ki a gazból, a pályát is felverte a gyom, miközben a rozsdásodó nagykapun háló sem található. A nem épp ideális állapotok ellenére komoly beruházás zajlik a település sportinfrastruktúráját illetően. Bruttó 136 millió forintos TAO-pénzből épül kétszintes öltöző. Dudás Júlia klubelnök szerint a régi öltöző esetén volt olyan alkalom is, hogy tűzoltókat kellett hívni, mert a falban kigyulladt egy vezeték. A munkák idén májusban indultak és várhatóan 2025. júliusára fejeződnek be, a kivitelező pedig a lábatlani ÁRKÁDOK Építőipari Kft. Az, hogy miért is tart egy öltöző építése több, mint 2 évbe, rejtély.