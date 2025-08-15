Konfliktusba torkollott a lengyel Raków Częstochowa és az izraeli Maccabi Haifa közti Európa Konferencia Liga-mérkőzés Debrecenben, miután az izraeli csapat szurkolói a lengyel ellenfélnek címzett „Murderers since 1939”, vagyis „Gyilkosok 1939 óta” feliratú transzparenst feszítettek ki a meccsen a debreceni Nagyerdei Stadionban – írja a Times of Israel nyomán a Telex.
Zoom
Fotó: X
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése alapján az izraeli csapatok biztonsági okokból semleges pályákon játsszák a hazai mérkőzéseiket, ezért került sor a két klub találkozójára Debrecenben.
A mérkőzés után a Raków Częstochowa drukkerei válaszul kövekkel dobálták meg az izraeli drukkerek egyik buszát, de személyi sérülés nem történt. Az esetről videófelvétel is készült.
 
 
Az ügyben a lap kereste az Országos Rendőr-főkapitányságot, akik kérdésükre közölték, hogy a transzparenssel összefüggésben bejelentés nem érkezett a rendőrségre, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban feljelentéskiegészítést rendelt el az esettel kapcsolatban. Továbbá tájékoztattak, hogy a rendőrség közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés miatt is eljárást indított, a kövekkel megdobált szurkolói busz esetét pedig a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.
A Nagyerdei Stadionban felmutatott transzparenssel az izraeli szurkolók egy múlt heti mérkőzés eseményeire reagáltak, ahol a lengyel drukkerek „Israel is murdering and the world is silent”, vagyis „Izrael gyilkol, a világ hallgat” feliratú transzparenst feszítettek ki, utalva ezzel az izraeli–palesztin konfliktusra és a gázai háborúra (és persze népirtásra – a szerk).
A Nagyerdei Stadionban megjelent „Gyilkosok 1939 óta” felirat nagy felháborodást váltott ki Lengyelországban, a frissen megválasztott Karol Nawrocki köztársasági elnök az X-en botrányosnak nevezte a transzparenst, ami szerinte „megsérti a második világháború lengyel áldozatainak, köztük 3 millió zsidónak az emlékét”. Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter is reagált az ügyre, szerinte az „izraeli huligánok” transzparense „a lengyel történelem botrányos eltorzításának” minősül. A varsói izraeli nagykövetség is elítélte az akciót, az X-en arról írtak, hogy a „szégyenletes események nem tükrözik az izraeli szurkolók többségének véleményét”.
A Hvg.hu beszámolója szerint Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök az UEFA-nál követeli, hogy indítsanak eljárást a Maccabi Haifa ellen. Rajta kívül a lengyel futballszövetség elnöke, valamint az érintett Raków Częstochowa edzője is büntetést kért az izraeli klubra.
A debreceni mérkőzést amúgy 2-0-ra nyerte a Raków Częstochowa, így összesítésben 2-1-gyel kiejtették a Macabbi Haifát. A lengyel csapat következő ellenfele a bolgár Arda Kardzhali lesz a Konferencia Ligában.
Az ügyben a Telex kerestük a Nagyerdei Stadiont és Bóka János EU-s ügyekért felelős minisztert is, de a cikk átvételéig nem válaszoltak.