"Gyilkosok 1939 óta" - így üzentek a lengyeleknek a magukat nálunk túlságosan otthon érző zsidó szurkolók

Konfliktusba torkollott a lengyel Raków Częstochowa és az izraeli Maccabi Haifa közti Európa Konferencia Liga-mérkőzés Debrecenben, miután az izraeli csapat szurkolói a lengyel ellenfélnek címzett „Murderers since 1939”, vagyis „Gyilkosok 1939 óta” feliratú transzparenst feszítettek ki a meccsen a debreceni Nagyerdei Stadionban – írja a Times of Israel nyomán a Telex.



Fotó: X

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése alapján az izraeli csapatok biztonsági okokból semleges pályákon játsszák a hazai mérkőzéseiket, ezért került sor a két klub találkozójára Debrecenben.

A mérkőzés után a Raków Częstochowa drukkerei válaszul kövekkel dobálták meg az izraeli drukkerek egyik buszát, de személyi sérülés nem történt. Az esetről videófelvétel is készült.

זה האוטובוס של אוהדי מכבי חיפה אחרי המשחק מול ראקוב. באמצע כביש מהיר עקפו אותם חבורה של אוהדים פולנים שעקבו אחריהם עוד מתחנת דלק בה עצרו, והתחילו לזרוק אבנים על האוטובוס ולנסות לפגוע בהם. הם הצליחו לברוח לבסוף, ובנס אף אחד לא נפגע, אבל זה אירוע קשה שהיה יכול להיגמר אחרת pic.twitter.com/Ovu2K7FUoX August 15, 2025

Az ügyben a lap kereste az Országos Rendőr-főkapitányságot, akik kérdésükre közölték, hogy a transzparenssel összefüggésben bejelentés nem érkezett a rendőrségre, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban feljelentéskiegészítést rendelt el az esettel kapcsolatban. Továbbá tájékoztattak, hogy a rendőrség közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés miatt is eljárást indított, a kövekkel megdobált szurkolói busz esetét pedig a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

A Nagyerdei Stadionban felmutatott transzparenssel az izraeli szurkolók egy múlt heti mérkőzés eseményeire reagáltak, ahol a lengyel drukkerek „Israel is murdering and the world is silent”, vagyis „Izrael gyilkol, a világ hallgat” feliratú transzparenst feszítettek ki, utalva ezzel az izraeli–palesztin konfliktusra és a gázai háborúra (és persze népirtásra – a szerk).

A Nagyerdei Stadionban megjelent „Gyilkosok 1939 óta” felirat nagy felháborodást váltott ki Lengyelországban, a frissen megválasztott Karol Nawrocki köztársasági elnök az X-en botrányosnak nevezte a transzparenst, ami szerinte „megsérti a második világháború lengyel áldozatainak, köztük 3 millió zsidónak az emlékét”. Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter is reagált az ügyre, szerinte az „izraeli huligánok” transzparense „a lengyel történelem botrányos eltorzításának” minősül. A varsói izraeli nagykövetség is elítélte az akciót, az X-en arról írtak, hogy a „szégyenletes események nem tükrözik az izraeli szurkolók többségének véleményét”.

A Hvg.hu beszámolója szerint Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök az UEFA-nál követeli, hogy indítsanak eljárást a Maccabi Haifa ellen. Rajta kívül a lengyel futballszövetség elnöke, valamint az érintett Raków Częstochowa edzője is büntetést kért az izraeli klubra.

A debreceni mérkőzést amúgy 2-0-ra nyerte a Raków Częstochowa, így összesítésben 2-1-gyel kiejtették a Macabbi Haifát. A lengyel csapat következő ellenfele a bolgár Arda Kardzhali lesz a Konferencia Ligában.

Az ügyben a Telex kerestük a Nagyerdei Stadiont és Bóka János EU-s ügyekért felelős minisztert is, de a cikk átvételéig nem válaszoltak.