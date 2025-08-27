Sport :: 2025. augusztus 27. 00:42 ::

Újabb világrekordot lőtt a Farkas - 223. alkalommal lengethette győztesként a magyar zászlót

Egy világelső íj született meg a Farkasbarlangban azért, hogy hírül vigye a magyarok büszkeségét! - fogalmaz Mónus József az újabb siker kapcsán

A Farkas szinte már menetrenrendszerűen lőtt íjával világrekordot, ezúttal Anglia és Mongólia után az Egyesült Államokban, Smith Creekben. Összességében pedig 223. alkalommal lengethette győztesként a magyar zászlót.

Ezúttal történelmi ázsiai 70# íjerősségű kategóriában a leghosszabb nyílvessző kihúzása, végén mérve 525,08 méter. Ahogy fogalmaz: "ázsiai stílusban, abban a stílusban, egy olyan fegyverrel a kezedben, amivel egykor a harcosaink védték családunkat, nemzetünket, hazánkat!"

Továbbra sem pihen, a következő fordulóban a lehetetlennek tűnő távolságú 35# ázsiai íjstílusban világrekordot lőni lesz a célja.

Mindemellett egy további tervéről is beszámol: 2026. július 17-19-én egy világkupaversenyt készül rendezni Magyarországon, először az íjászat történetében.

Azt tervezi, hogy világ 10 legjobb lövőjét fogja Magyaroszágra hozni.

Keresek egy büszke várost! Egy jó, egy becsületes várost! Egy várost, ahol a hagyományainknak szentsége van! Keresek egy várost, amely segít megrendezni e rendkívüli eseményt!

- írja.

Várja a polgármesterek, illetve a rendezés erejével biró emberek jelentkezését.