Mi Hazánk: a szurkolóknak joguk van szabadon véleményt formálni

Az Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ismét igyekszik csúcsra járatni a nemzeti érzelmű szurkolók üldözését és elhallgattatását. Az MLSZ csatlakozik a globalista lobbi által kitalált "rasszista" szabály véghezviteléhez, ami azt jelenti, hogy bírálhatatlanokká teszik az Európát elözönlő kontinensfoglalókat, akár több száz évvel ezelőtt jöttek, akár az utóbbi 10 évben igyekeztek megbontani az őshonos nemzetek egységét - írja közleményében Nagy Attila, a Mi Hazánk Mozgalom Sportkabinetjének elnöke.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint a szurkolóknak joguk van véleményt formálni, míg a bevándorlás elősegítőinek (MLSZ és UEFA) nincs joguk korlátozni a szabad véleményformálást! - szögezi le a politikus.

"Hajrá magyarok!" - zárja sorait Nagy.