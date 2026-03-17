2026. március 17. 21:32

Női kosárlabda vb-selejtező - 28 év után ismét ott leszünk a világbajnokságon

A magyar női kosárlabda-válogatott 15 ponttal legyőzte a házigazda törököket az isztambuli selejtezőtorna keddi zárónapján, ezzel kijutott a szeptemberi, Berlinben sorra kerülő világbajnokságra, és 28 év szünet után vehet részt ismét vb-n.

Eredmény, 5. forduló:

Magyarország-Törökország 89-74 (25-25, 27-16, 14-11, 23-22)

Pontszerzők: Juhász 24, Takács-Kiss 17, Dubei 16, Lelik 10, Aho 9, Turner 8, Varga 4, Dombai 1, illetve Uzun 15, Onar 12, Fitik 11, Burke 10, Cora 6, Gul 5, Topuz 4, Atas 4, Cakir 4, Erdogan 3

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese 2024 augusztusában kezdte meg a vb-kvalifikációt, megnyerte a Ruandában rendezett előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen selejtezőbe. A török metropoliszban előbb 77-65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, majd 75-53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, aztán 71-58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes és már vb-résztvevő Ausztráliával szemben, vasárnap pedig hosszabbítás után 92-81-re legyőzte Argentínát. A kijutás már aznap megvalósulhatott volna, de a kanadaiak meglepetésre kikaptak az előzőleg nyeretlen Japántól, így a magyarok vb-részvétele a keddi zárónapon dőlt el.

Délután sem volt szerencséjük a magyaroknak, mivel az ausztrál és a japán válogatott is nyert, ellenkező esetben már ekkor ünnepelhetett volna a Völgyi-csapat. Így a torna utolsó meccsére maradt a döntés, amelyen a magyar csapatnak győznie kellett a vb-ért, miközben a tavaly Eb-hetedik Törökország már kvalifikálta magát, így tét nélkül játszhatott Juhász Dorkáékkal.

Az egymás elleni mérleg mindazonáltal nem sok okot adott a bizakodásra, mivel a két gárda eddigi öt összecsapásából csak egyet nyertek meg a magyarok, még az 1988-as olimpiai selejtezőben. Legutóbb, 2023 júniusában is ellenfél bizonyult jobbnak 69-68-cal a szlovéniai Európa-bajnokságon - más kérdés, hogy utána a piros-fehér-zöldek az előkelő negyedik helyen zártak.

Az isztambuli csatában nem látszott a magyarokon a hatalmas tét, szinte folyamatosan vezettek a nyitónegyedben, főként az isztambuli Galatasaraynál légióskodó Juhász, valamint Takács-Kiss Virág révén. A folytatásban meglódultak a hazaiak, egy-két ponttal ők jártak előrébb, aztán Lelik Réka látványos betöréseivel tíz ponttal meglépett a magyar csapat (50-40). A nagyszünetben 52-41 állt a nagyórán.

Fordulás után egy 6-0-ás rohammal közelebb került az ellenfél, ám kisvártatva 14 pontra nőtt a különbség, a kevés pihenőt kapó Juhász ekkorra a mezőny legjobbjaként 19 pontnál járt. A 66-52-ről induló zárószakaszban fél perc alatt hét pontot dobtak a házigazdák, de a magyarok ekkor sem roppantak meg, türelmesen építették a támadásokat, és Juhász vagy Dubei Debóra rendre jó helyen volt. Négy és fél perccel a vége előtt 16 pontos előnyben voltak a vendégek, így végül könnyed sikerrel - csoportmásodikként - zárták a tornát, és 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra.

Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három gárda - Magyarország, Törökország és Japán - váltott jegyet a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re, ahol a világ legjobb 16 csapata lép pályára.

A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.

Völgyi Péter azzal kezdte nyilatkozatát az M4 Sportnak, hogy egymásért küzdöttek játékosai, egységet alkottak, és nagyon büszke rájuk.

"Régen volt ilyen eredmény a magyar kosárlabdában, az itt látottak alapján optimista vagyok a folytatásra. Ma nagyon nehéz dolgunk volt, mert korábban négy meccs is alakulhatott volna úgy, hogy kijutunk, fejben ezt nehéz feldolgozni. A vb-re majd felkészülünk, odatesszük magunkat, biztosan kemény ellenfelek várnak ránk" - fejtette ki.

Takács-Kiss Virág úgy vélekedett, hogy bezárult egy kör Isztambulban.

"Most tudjuk elfelejteni a 2024-es elvesztett olimpiai selejtezőt. Mi magunknak harcoltuk ki a vb-t, és ez nagyszerű érzés!" - jelentette ki.

Juhász Dorka közölte, ők eleve úgy számoltak előzetesen, hogy három siker kell a kijutáshoz.

"Ennek így kellett lennie! Győzni akartunk ma, és sokkal jobb így, mint ha mások meccsei alapján jutottunk volna ki. A soproni olimpiai selejtező nagy pofon volt, most megint szembejött Kanada és Japán is, de igazi csapatmunkával kiküzdöttük a vb-t" - mosolygott a center.

Aho Nina is hozzátette, hogy nehéz két év van mögöttük, de ő végig hitt abban, hogy a kemény munkának meglesz a jutalma.

Korábban:

Japán-Argentína 83-39 (23-7, 17-9, 29-11, 14-12)

Ausztrália-Kanada 82-76 (20-15, 20-24, 26-20, 16-17)

A selejtezőcsoport végeredménye: 1. (és vb-résztvevő) Ausztrália 10 pont, 2. (és vb-résztvevő) MAGYARORSZÁG 8, 3. (és vb-résztvevő) Törökország 7, 4. (és vb-résztvevő) Japán 7, 5. Kanada 7, 6. Argentína 6

Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmények rangsoroltak.

A magyarok eddigi vb-szereplései:

1957, Brazília: 5. hely

1959, Szovjetunió: 7. hely

1975, Kolumbia: 9. hely

1986, Szovjetunió: 8. hely

1998, Németország: 10. hely

(MTI)