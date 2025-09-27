Bár több mint öt hónap eltelt azóta, hogy ittas vezetésen kapták Esze Tamás XXII. kerületi önkormányzati képviselőt, mind a mai napig ki sem hallgatták gyanúsítottként – tudta meg a 24.hu. Esze Tamás ugyanakkor a napokban újabb pozíciót kapott az eddigi bizottsági elnöki tisztsége mellé: kiemelt ügyekért felelős tanácsnok lett a fideszes vezetésű Budafok-Tétényben, így már havi kétmilliós tiszteletdíjat kap.
A BRFK járőrei április 7-én délután egy közúti ellenőrzés során állították meg Esze Tamást, a szonda pozitív értéket mutatott, ezért mintavételre előállították. A rendőrség ezt követően büntetőeljárást indított az ügyben ittas járművezetés miatt. Érdemi előrelépés azóta sincs. A BRFK sajtóosztálya a 24.hu megkeresésére reagálva közölte, hogy a büntetőeljárás szakértők bevonásával folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt.
Ezzel szemben Szépvölgyi Gergő, Budafok-Tétény, Budatétény, Rózsakert és Horgásztelep önkormányzati képviselője (DK–Momentum–Jobbik–LMP–MSZP–Párbeszéd) a közösségi oldalán írta meg, hogy Esze az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére kapott újabb pozíciót a kerületben. A helyi Fidesz és vezetőjük, Karsay Ferenc polgármester úgy döntött, hogy az ittas vezetésért büntetőeljárás alatt lévő politikust, Esze Tamást újabb feladattal bízzák meg. A fideszes többség szeptember 18-án megszavazta, hogy Esze kiemelt ügyekért felelős tanácsnok legyen – közölte Szépvölgyi, hozzátéve, hogy a politikus 620 ezer forintot kap ezért a munkájáért havonta, összesen pedig pedig havi bruttó kétmilliós tiszteletdíjra jogosult, hiszen bizottsági elnök is.
A korábban a MIÉP-ben, majd a Mi Hazánk színeiben listás mandátumot szerző politikus most a pártja külsős bizottsági tagjait kirúgatta, cserébe kapta meg magának a tanácsnoki posztot is. A 24.hu kérdésére a Mi Hazánk válaszul még áprilisban azt közölte, hogy a politikus nem tájékoztatta az ittas vezetésről a Mi Hazánk vezetését, fegyelmi és etikai bizottsági eljárást indítottak vele szemben, mely felfüggesztette tagságát.
A 80. életévében járó Esze Tamás egy korábbi nyilatkozata szerint 1974 óta kizárólag vezetői munkakörben dolgozott, és 1990-ben saját céget alapított. 1992-ben kezdett politizálni, és 1994 és 2006 között MIÉP-es önkormányzati képviselő volt, 12 év kihagyás után kapcsolódott be újra a politikába. A Mi Hazánkból való távozása után listás mandátumát országos elnökségi és alapszervezeti felszólítására sem adta vissza, sőt a pártban maradt külsős bizottsági tagjait kirúgatta, cserébe kapta a tanácsnoki posztot.
