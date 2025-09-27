Politikusbűnözés :: 2025. szeptember 27. 21:12 ::

Fideszes tanácsnok lett az ittas vezetésen kapott Esze Tamás, akit öt hónap alatt sem hallgattak ki gyanúsítottként

Bár több mint öt hónap eltelt azóta, hogy ittas vezetésen kapták Esze Tamás XXII. kerületi önkormányzati képviselőt, mind a mai napig ki sem hallgatták gyanúsítottként – tudta meg a 24.hu. Esze Tamás ugyanakkor a napokban újabb pozíciót kapott az eddigi bizottsági elnöki tisztsége mellé: kiemelt ügyekért felelős tanácsnok lett a fideszes vezetésű Budafok-Tétényben, így már havi kétmilliós tiszteletdíjat kap.

A BRFK járőrei április 7-én délután egy közúti ellenőrzés során állították meg Esze Tamást, a szonda pozitív értéket mutatott, ezért mintavételre előállították. A rendőrség ezt követően büntetőeljárást indított az ügyben ittas járművezetés miatt. Érdemi előrelépés azóta sincs. A BRFK sajtóosztálya a 24.hu megkeresésére reagálva közölte, hogy a büntetőeljárás szakértők bevonásával folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt.

Ezzel szemben Szépvölgyi Gergő, Budafok-Tétény, Budatétény, Rózsakert és Horgásztelep önkormányzati képviselője (DK–Momentum–Jobbik–LMP–MSZP–Párbeszéd) a közösségi oldalán írta meg, hogy Esze az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére kapott újabb pozíciót a kerületben. A helyi Fidesz és vezetőjük, Karsay Ferenc polgármester úgy döntött, hogy az ittas vezetésért büntetőeljárás alatt lévő politikust, Esze Tamást újabb feladattal bízzák meg. A fideszes többség szeptember 18-án megszavazta, hogy Esze kiemelt ügyekért felelős tanácsnok legyen – közölte Szépvölgyi, hozzátéve, hogy a politikus 620 ezer forintot kap ezért a munkájáért havonta, összesen pedig pedig havi bruttó kétmilliós tiszteletdíjra jogosult, hiszen bizottsági elnök is.

A korábban a MIÉP-ben, majd a Mi Hazánk színeiben listás mandátumot szerző politikus most a pártja külsős bizottsági tagjait kirúgatta, cserébe kapta meg magának a tanácsnoki posztot is. A 24.hu kérdésére a Mi Hazánk válaszul még áprilisban azt közölte, hogy a politikus nem tájékoztatta az ittas vezetésről a Mi Hazánk vezetését, fegyelmi és etikai bizottsági eljárást indítottak vele szemben, mely felfüggesztette tagságát.

A 80. életévében járó Esze Tamás egy korábbi nyilatkozata szerint 1974 óta kizárólag vezetői munkakörben dolgozott, és 1990-ben saját céget alapított. 1992-ben kezdett politizálni, és 1994 és 2006 között MIÉP-es önkormányzati képviselő volt, 12 év kihagyás után kapcsolódott be újra a politikába. A Mi Hazánkból való távozása után listás mandátumát országos elnökségi és alapszervezeti felszólítására sem adta vissza, sőt a pártban maradt külsős bizottsági tagjait kirúgatta, cserébe kapta a tanácsnoki posztot.

(24.hu nyomán)