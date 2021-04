Holokamu, Extra :: 2021. április 16. 23:14 ::

Szembeköpték a zsidóságot és a Kormányt, de fő a Holokauszt emlékezet

Nem tehetjük meg, hogy ne közöljük érintetlen formában Magyar Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság (magyar helyesírási szabályok szerinti röviden: Mazsiszem) MTI által is lehozott közleményét, amely különleges magyar (?) nyelvemlék lesz egykor (akárcsak a zseniális honlapjuk), sőt már most is az:

A Magyar Kormány 2000-ben döntött arról, hogy a Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja április 16-a legyen. 20 év elteltével odáig jutottunk, hogy az elmúlt években a Kormány több milliárdos segítségével felújított Rumbach zsinagógájának, a Mazsihisz által megbízott vezetője a 1,5 éven keresztül tartó levélváltások után valami elképesztő és kegyeletsértő módon elutasító volt egy általunk már számos nívós helyen bemutatott "Nyitott zsinagóga Holokauszt Emlékév 75 programsorozat címet viselő, főként egy egyedülálló holokauszt monodrámát is bemutató emlékműsorral szemben, melyet töretlen sikerrel mutat be immár másfél évtizede a Kazán István Kamaraszínház.



Első körben a BZSH elnökéhez fordultunk, akihez tartozik a zsinagóga, de azt a tájékoztatást kaptuk, h gyakorlatilag a Mazsihisz alá tartozik, akik válaszra sem méltattak, pedig székházukban is bemutatásra került a darab. Kértük a Miniszterelnökség segítségét próbáljon közvetíteni és egyúttal vizsgálatot indítani a Rumbach tehát az Együttélés Háza intézmény vezetője a Kormánnyal kötött szerződésszegése miatt is és hívják vissza.

A Civil és Társadalmi Kapcsolatokért felelős Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár levélben azt írta, ez nem az ő hatáskörük, hanem ez a Mazsihisz belső ügye. Újbóli megkeresés után Dr. Fedor Tibor az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály vezetője miközben elismerően nyilatkozott munkásságunkról, azt is írta, h megegyező álláspontot képvisel mint a hely. államtitkár.



Emlékbizottságunk és sokan másik is úgy gondolják, hogy egy ilyen volumenű, kormányzati támogatásból megvalósult zsinagóga felújítás, amely a szerződésben foglaltak alapján is közösségi térként kellene, h hasznosuljon, NEM tekinthető csupán belső ügynek és további segítségért folyamodunk a Kormányhoz. Tervbe volt, hogy Miniszterelnök úr is megtekinti a jövőben az előadásunkat és korábban kikötötte azt is, hogy az épület megnyitása az Ő személyes jelenléte nélkül nem történhet meg, de ennek ellenére már 2020 óta folyamatos programokat tartanak ott. Ez a tett a zsidóság és a Kormány szembeköpése nemzetközi szinten is.

Ahogy fontos számunkra a Holokauszt emlékezet és annak érdekében, a kultúrán keresztül tett erőfeszítéseink, hogy ez az emberiségellenes cselekedet se ismétlődjön meg újra, úgy kötelességünknek érezzük, hogy az elmúlt időszakban sajnos már hazánkat is elérő, gödöllői templom ellen elkövetett, európai viszonylatban több ezres keresztényellenes támadások ellen is felemeljük a szavunkat és tegyünk is érte sajátos módon a kultúra megannyi eszköztárával.

Szolidaritásunk jelképeként a nyár folyamán egy ökumenikus imádsággal egybekötött jótékonysági, zenei-színházi élményt is nyújtó programot fogunk megvalósítani az Ö-való segítségével a zsidó - keresztény párbeszéd és összefogás jegyében Gödöllőn.

Fakadjon áldás a 6 millió, főként zsidó, cigány, embermentő mártírjaink emlékéből. Békés Szombatot és kegyeletteljes megemlékezést kívánunk.

