3800 éves békaszobrot találtak Peruban

Perui régészek két kis békát ábrázoló agyagszobrot találtak, amely 3800 éves és Amerika legrégebbi civilizációjához, a carali kultúrához köthető.

"Ez az első alkalom, hogy ilyen agyagszobor került elő" - mondta el Tatiana Abad, az észak-perui Vichama régészeti lelőhely egyik vezetője az AFP francia hírügynökségnek, miután helyi idő szerint csütörtökön Limában sajtótájékoztatón ismertették az ásatáson az év elején állagmegőrzés közben tett felfedezést.

Az andoki világfelfogás szerint a békák a víz kultúrájához és az esők érkezéséhez kötődnek - mondta el a régész.

"Ez az ábrázolás megerősíti a vichamai falakon található domborművek üzenetét, amelyek az ínség és a remény korszakait idézik azokkal az éghajlatváltozás okozta környezeti válságokkal kapcsolatban, amelyekkel a carali kultúra szembe találta magát" - hangsúlyozta Ruth Shady, a Caral Régészeti Zóna igazgatója.

A tizenkét centiméter hosszú szobrocska két, hátsó lábának fogva összeakaszkodott békát ábrázol.

Vichama az 5000 éves carali kultúra utolsó szakaszában jött létre, és szerepel az UNESCO világörökségi listáján.

A prekolumbián város 25 hektáron terült el, és 28 épület állt benne, középületek, terek és lakónegyedek - olvasható a kulturális minisztérium közleményében.

A carali kultúra mintegy harminc nagyobb lakott települést foglalt magába Peru északi partvidékén.

Ez a legrégebbi ismert amerikai civilizáció, amely nagyszabású építkezéseket - közöttük piramisokat és amfiteátrumokat - hagyott maga után.

(MTI)