Tudomány és technika :: 2025. december 20. 14:51 ::

Díjmentes, korlátlan mobilnetet biztosít karácsonykor a One

Díjmentes, korlátlan mobilnetet biztosít az ünnepekre a One Magyarország, ami több mint 1,7 millió ügyfelet érint - tájékoztatta a társaság szombaton az MTI-t.

A One Magyarország december 24. és 26. között azoknak a lakossági és vállalati mobil-előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek biztosít díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat, akiknek a tarifacsomagja nem tartalmaz korlátlan adatforgalmat és nyilvános mobil-adatkapcsolaton keresztül érik el az internetet - olvasható a közleményben.

Mint írták, ez a változás több mint 1,7 millió előfizetőt érint, akiket a szolgáltató SMS-ben is értesít.

Emellett a szolgáltató 2026. január 12-ig valamennyi vezetékes és műholdas TV-előfizetőjének díjmentes hozzáférést biztosít a CANAL+ Action csatorna kínálatához - tették hozzá.

Kiemelték: az ünnepi időszakban még inkább felértékelődik az online kapcsolattartás, de a megbízható mobil- és internetszolgáltatások nemcsak a mindennapi kommunikációban, hanem az ünnepi szervezés és ügyintézés során is kulcsszerepet játszanak.

(MTI)