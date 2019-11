Bevándorlóbűnözés, Külföld :: 2019. november 25. 16:33 ::

Néger bandaháborús film "ihlette meg" a birminghami moziban tomboló macsetés "fiatalokat"

Kaotikus állapotok alakultak ki egy birminghami plázamoziban a Blue Story című film vetítése után, a tömegverekedésben macsetével felfegyverkezett tinédzserek is részt vettek - írja tapintatosan a 24.hu.



A macsetés "fiatalok" (fotó: Snappersk)

A rendőrök hat "fiatalt" - köztük egy 13 és egy 14 éves "fiút" - tartóztattak le, több rendőr is sérülést szenvedett, a megvadult "fiatalokkal" szemben sokkolót is be kellett venniük. A Jégvarázs 2-ről és más filmekről érkező közönség közben sikítva menekült a helyszínről.

A Blue Story két barátról szól, akik belesodródnak a bűnözésbe, és egy véres londoni bandaháború két oldalán kötnek ki. Az eset óta két nagy brit mozihálózat, a Vue és a Showcase is bejelentette, hogy nem vetíti többé a filmet, amivel 120 vászontól esett el hirtelen a Blue Story. A fim rendezője, Andrew Onwubolu azt nyilatkozta, hogy "a története a szeretetről, nem pedig az erőszakról szól", és remélte, hogy az elkövetőket, nem pedig a filmet fogják hibáztatni a sajnálatos események miatt.

Íme egy kis ízelítő a "szeretet filmjéről":



Fotó: Nick Wall/Paramount Pictures



Andrew Onwubolu, a szeretetfilm rendezője (fotó: Press Association)

"Rettenetesen szomorú, hogy egy maroknyi csoport mindenki számára el tudja rontani a dolgokat. Imádkozom azért, hogy mind megtanuljunk szeretetben élni, tisztelettel és elfogadással fordulva egymás felé" – írta, és a közösségi médiában többen is szóvá tették, hogy a mozihálózatok "túlreagálják az esetet" a film levételével a műsorról.