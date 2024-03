Migránsbűnözés :: 2024. március 20. 20:20 ::

Amazon Maliból - Németországban

Egy 39 éves mali nő – miután az élősködő arra sem volt képes, hogy egy nyomorult vonatjegyet megvásároljon – idegállapotba került, mert bliccelés miatt le akarták szállítani a Schönebeckből Magdeburgba tartó regionális gyorsjáratról, hogy ne folytathassa útját a főpályaudvarról. Az országban illegálisan tartózkodó négernek akkor borult el végleg az agya, amikor a vonat személyzete le akarta pakolni a nő csomagjait.



Illusztráció: Jens Kalaene/dpa

Március 15-én, pénteken 13:40 körül értesítette a személyzet egyik tagja a vasúti irányítóközpontot, hogy egy 39 éves nő jegy nélkül utazgat, így Magdeburgban fel kell szólítani, hogy nem utazhat tovább.

A Szövetségi Rendőrség (Bundespolizei) sajtóközleménye ismerteti , hogy a magdeburgi főpályaudvar 1-es peronjához járőröket rendeltek, ekkor észlelték azt a vasutast, aki éppen a néger poggyászát igyekezett letenni a vonatról. Az illegális migráns ekkor nekirontott a 44 éves alkalmazottnak, megragadta a nyakánál fogva, és leverte a szemüvegét, sérüléseket okozva a hölgynek. A sértett egy kollégája megpróbált közbelépni, őt pedig lábon rúgta a néger.

Ekkor már a rendőrség is közbelépett, de a néger amazon nekik sem adta könnyen magát. Egy 21 éves rendőrt könyökével arcon vágott, egy másikat pedig olyan erősen megharapott a jobb alkarján, hogy a harapása véres nyomot hagyott a tiszt karján. Ezt követően a négert megbilincselték és elszállították. Az alkohol- és a drogteszt is negatív lett.

A sérült rendőröknek orvoshoz kellett fordulniuk, továbbá a két vasutas sokkot kapott, a 44 éves nő szemüvege pedig tönkrement. A mali nőnek többek között testi sértésért, vagyonkárosításért, hivatalos személy elleni erőszakért kell felelnie. Ekkor ébredt rá a rendőrség arra is, hogy a néger tartózkodási engedélye 2024 februárjában lejárt, és illegálisan tartózkodik az országban. Emiatt is fájhat a feje az egyéb bűnök mellett.

Természetesen nem ez volt az első, és vélhetően nem is az utolsó ilyen jellegű történet a szebb napokat látott Németországból, így pusztán két dologra szeretném felhívni a figyelmet.

Az első, hogy a hivatalos szervek legnagyobb valószínűség szerint már egyáltalán nem urai az ellenőrzésnek, minden bizonnyal maguk sem tudják, kik tartoznak legálisan vagy illegálisan az országban, amely egyrészt aggasztó, másrészt jól reprezentálja a liberális, demokrata hatalom impotens mivoltát.

Másrészt beszédes, hogy mind az alkohol, mind pedig a drogteszt negatív lett. Természetesen ez a minden jogos felháborodást nélkülöző, agresszív viselkedés abban az esetben sem lenne megbocsájtható, ha ilyen szerek hatása alatt állt volna, de így, hogy ez a két tényező is kiesik, megint visszatérünk oda, amelyet minden igyekezettel próbálnak tagadni, vagyis, hogy a feketék genetikailag, pusztán a rassz alaptulajdonságait figyelembe véve is jóval agresszívebbek igazából nem csak a fehéreknél, de mindenki másnál is.

Borítékolható, hogy a rendőrségi jelentésben erről egy árva szó sem esik majd, maximum „értetlenkedve” figyelik majd, mégis hogyan vetemedhetett valaki ilyesmire. Valóban, az európai embertől mindez teljesen idegen, ennek a mali illegálisnak meg csak egy újabb átlagos nap.

Svájcban élő olvasónk – akitől ezt a hírt is kaptuk – megjegyezte, hogy hasonlót már látott ott is, a jegyvizsgáló szintén rendőrt hívott mert nem bírt a bliccelő, szemtelen feketével. Azonban itt sajnos a néger megúszta a dolgot, mert „vasárnap volt”, így a rendőrség nem jelent meg, a kalauz pedig nem akart, vagyis inkább nem mert közbeavatkozni.

Különösen érdekes megközelítésbe helyezi ezt az eseményt a tény, hogy arra bezzeg volt eszük, hogy Martin Sellner nacionalista aktivistát előadása közben letartóztassák és kiutasítsák Aargau kantonból.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info