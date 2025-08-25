Migránsbűnözés, Külföld :: 2025. augusztus 25. 22:41 ::

Török "fiatalember” oltotta ki egy 34 éves német rendőr életét

Csütörtökön 18:01-kor egy török „fiatalember” úgy döntött, hogy vendéglátói ellen fordul és kirabol egy Aral benzinkutat a Saar-vidéken található Völklingenben. Késsel fenyegetőzött, majd a rabolt készpénzzel együtt elmenekült.

Gyalog indult, nyomába is eredt két rendőr, majd perceken belül elfogták. Ám a letartóztatásakor dulakodás alakult ki, a „fiatalember” pedig megszerezte az egyik rendőr fegyverét és lövöldözni kezdett. Az egyik rendőr őrmester olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 34 éves férfi kórházba szállítását követően elhunyt. Kollégája megúszta sérülés nélkül, de sokkos állapotba került. A migráns állapota természetesen nem életveszélyes, őt is kórházba vitték, illetőleg letartóztatták.



Ezt a benzinkutat rabolta ki a gyilkos (fotó: Thorsten Kremer/Bild)

A rendőrség és a szakszervezet is saját halottjaként búcsúzott a fiatal rendőrtől, no és persze annak rendje és módja szerint érkeztek a politikusok hasztalan részvétnyilvánításai is.



Búcsúznak a kollégák (forrás: Saar-vidéki Rendőrség/Facebook)

Németország negyedik legkisebb tartománya az SPD (szocdemek) irányítása alatt áll, sejthetjük, hogy ez mit jelent a politikát és a bevándorláshoz való hozzáállást illetően. Persze ez még nem akadályozta meg a belügyminisztert és a miniszterelnököt abban, hogy „mélységesen ledöbbenjenek”.

Reinhold Jost belügyminiszer a „Saar-vidék egyik legsötétebb napjának” nevezte az esetet, Anke Rehlinger miniszterelnök asszony pedig úgy nyilatkozott, hogy „egy fiatal rendőrtisztnek vették el az életét, gondolataim a családjával és kollégáival vannak”.

Az eset itt véget is ér, sajnos egyre több hasonló történik Németországban (is).

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ezek az üres, lelketlen, gépies részvétnyilvánítások valahogy sosem maradnak el, de egyrészt egyszer sem vállalják ezek a politikusok, hogy megnevezzék az elkövetők származását, másodsorban pedig pontosan nekik is köszönhető, hogy ez az eset egyáltalán megtörténhetett (kiváltképpen igaz ez az SPD-re), mégis ők azok, akik részvétet nyilvánítanak. Morbid, akár a kor, amelyben élünk.



Döbbent rendőrők a gyilkosság helyszínén (BeckerBrel/IMAGO)

Persze felesleges lelkiismeretet keresni ott, ahol nincs. A változáshoz pedig őket is el kell takarítani az útból, mielőtt ők takarítják el Európát.

Íme egy reakció a Bild olvasójától, ide vezetett a kontrollálatlan liberalizmus: „Először azt hittem, petárdák voltak. Aztán rájöttem: azok igazi lövések. Emberek rohangáltak, pánikoltak mindenfelé.”

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info