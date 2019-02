Extra :: 2019. február 23. 19:01 ::

Magyar portréfilmből derül ki, miért hívták Bud Spencert földönkívülinek

Egészen különleges életutat járt be Carlo Pedersoli, akit színészként, Bud Spencer néven ismert meg a világ. Olasz úszóbajnokként két olimpián is részt vett, emellett birkózó, autóversenyző, pilóta, dalszerző, politikus, békenagykövet, feltaláló és gyerekruha-tervező is volt. Kalandos élete és személyiségének kevésbé ismert oldala tárul fel a Piedone nyomában című átfogó portréfilmben, amely február 28-tól érkezik országszerte a mozikba.

A magyarok kedvenc pofonosztója idén lenne 90 éves. Bud Spencer önálló és Terence Hillel közös, kultikussá vált filmjein nemcsak idehaza, de Európa-szerte immár három generáció nőtt fel, ám a színészlegenda mögötti embert csak nagyon kevesen ismerik.



Bud Spencer-emlékfal Óbudán

Ezt a képet árnyalja Király Levente rendező hiánypótló alkotása, a Piedone nyomában című portréfilm kibővített, másfél órás moziváltozata, amely sosem látott archív felvételekkel, családtagok, sportolók és színészkollégák visszaemlékezéseivel mutatja be Carlo Pedersoli sokrétű munkásságát és derűs, pozitív életfilozófiáját, ami a mai napig sokaknak példaként szolgálhat.

A film egy közös kép készítésével indult

Király Levente a film készítésével kapcsolatban elmondta, csak egy közös képet szeretett volna Bud Spencerrel készíteni, de mivel kamera is volt nála, megörökítette közös beszélgetésüket, amit a filmsztár római lakásán vettek fel 2014-ben. Bud Spencert odahaza a családban földönkívülinek hívták, és a film arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, mitől is volt ő földönkívüli – fogalmazott a rendező az M1 Híradóban.

Az alkotás díszbemutatója az Uránia Filmszínházban volt, amelyen Carlo Pedersoli lánya is részt vett. Cristiana Pedersoli elmondta, örömmel tölti el, hogy ennyire szerették édesapját Magyarországon, és bízik benne, hogy a film átadja mindenkinek Bud Spencer pozitív életszemléletét.

Ez a legelső portréfilm a színészről

Az alkotás különlegessége, hogy ez a legelső portréfilm a világon, amely átfogó módon az olasz színészlegenda teljes életpályáját feldolgozza, azt az arcát is bemutatva, amelyet az emberek nem ismerhettek a filmjeiből. Kevesen tudják például, hogy hat nyelven beszélt, 16 évesen Olaszország legfiatalabb egyetemi hallgatójaként kezdett jogi szakon tanulni.

Később vegyészmérnöknek tanult, majd nyugdíjas korában pszichológia szakra iratkozott be, ahol később oktatott is. Hétszeres olasz úszóbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes vízilabdázó volt, aki két olimpián is részt vett: 1952-ben Helsinkiben és 1956-ban Melbourne-ben. Emellett birkózó, rögbijátékos, bokszoló és autóversenyző is volt. Sportkarrierjének utolsó mérkőzése egy vízilabdameccs volt Budapesten, az olimpiai bajnok magyar csapat ellen.

Eredetileg nem készült színésznek, kisebb szerepek mellett a hatvanas években egy lemezcégnek dolgozott, nápolyi dalokat és popzenéket szerzett, reklámfilmeket készített az olasz tévének és a forgatókönyvírásba is belekóstolt. Első főszerepe, az 1967-es Isten megbocsát, én nem! nagy sikere miatt végül a színészet felé fordult, és kedvenc sörmárkája és színésze nevéből összeállt a művészneve, amellyel világszerte ismertté vált: Bud Spencer.

Számos területen kipróbálta magát

Később sorra következtek a spagettiwestern és akció-vígjáték kasszasikerek, de eközben sem hagyott fel a többi szenvedélyével és számos területen kipróbálta magát. Imádott repülni, képzett pilótaként több mint 2500 órát töltött a levegőben, saját légitársaságot is alapított. A szakácsmesterség iránt is érdeklődött, Bud Food néven saját étteremlánca volt. Feltalálóként 12 szabadalmat mondhat magáénak, kisebb találmányok mellett egy barátjával közösen óceánjáró hajót is tervezett, ami meg is épült.

Ahogy a filmjeiben, úgy az életben is segített az elesetteken, rengeteget jótékonykodott. Fiatal korában egy alkalommal tengerbe esett nézőket mentett ki egy szabadtéri úszóversenyen, de az 1980-as irpiniai földrengés utáni mentésben is részt vett saját helikopterével. Az UNICEF nagykövetének is megválasztották, kampányolt a vakokért és gyengén látókért, felemelte a hangját a kábítószer-használat és a háborúk ellen.

Szerette szülővárosát

Saját varróüzemében gyermekruhákat tervezett, filozófiai témájú könyveket és háborúellenes dalokat írt, sőt a politikusi pályán is kipróbálta magát. Szülővárosát, Nápolyt annyira szerette, hogy jövedelmének egy részét rendszeresen átutalta a városnak, hogy abból fejlesztéseket végezzenek. Mélyen vallásos, háromgyermekes családapa volt, öt unokával, aki 56 évet élt boldog házasságban.

Carlo Pedersoli életének 87. évében, 2016. június 27-én hunyt el Rómában.

(Híradó)

Kapcsolódó: