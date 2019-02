Extra :: 2019. február 25. 11:41 ::

Ez csak természetes: ortodox rabbi is döntött az Oscar-díjakról

A világon összesen 8000 ember vesz részt az Oscar-díjak nyerteseinek kiválasztásában, s közülük mindössze egy rabbi van, aki ráadásul ortodox - írja a zsido.com a Jerusalem Postra hivatkozva, azt sugallva, mintha a zsidóknak csupán ennyi köze lenne ahhoz az eseményhez, ami egy perverz fajtársuknak tulajdonított kijelentés szerint "a második legnagyobb zsidó ünnep a hanuka után". Mondjuk ez az egy rabbi egészen véletlenül pont a Simon Wiesenthal Központ alapítója. Alább a folytatás.

Marvin Hier már kétszer nyerte el a rangos kitüntetést. Először 1981-ben, társszerzőként és koproducerként kapott Oscart a Genocide című, holokauszttal foglalkozó filmért, majd 1997-ben koproducerként a háború utáni hontalan zsidók sorsáról szóló, The Long Way Home című alkotásért.

Hier rabbi alapította és vezeti a Simon Wiesenthal Központot és a Los Angeles-i Tolerancia Múzeumot. A Newsweek magazin kétszer választotta meg Amerika legbefolyásosabb rabbijának. Donald Trump elnök beiktatásán ő mondott beszédet és áldást.

A 80 éves rabbi az Oscar-díj vasárnapi nyitóeseménye előtt Izraelben járt, ahol a Jerusalem Post újságírójával osztotta meg gondolatait. “A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tagjai végignézik az összes filmet – legalábbis elméletileg. Nem túl becsületes dolog csak öt percre belenézni egy alkotásba. Úgy igazságos, ha valóban végignézik az összes filmet”- mondta. Mivel a rabbi ideje sem végtelen, ezért nem is vállalja, hogy minden kategóriában véleményt mond. Csak a dokumentum és az általános kategóriában induló filmeket értékeli.

“Tavaly több időm volt, ezért a rövidfilmeket is végignéztem. A külföldi és az animációs filmeket viszont mindig kihagyom. Az már túl sok lenne. Nem vállalok el olyan feladatot, amire aztán nem lesz időm. 1982 óta viszont egyetlen évet sem hagytam ki, fontos, hogy mindig részt vegyek” – tette hozzá.

Az idei esélyesekre vonatkozó kérdésre válaszolva Hier rabbi elmondta, a versenyszabályzat tiltja, hogy a zsűri tagjai előre közöljék, hogy kire szavaznak. Annyit azért elárult, hogy voltak olyan alkotások, melyek nagy hatást gyakoroltak rá. “Sok remek filmet láttam, melyek az Egyesült Államok határain kívüli eseményekkel foglalkoznak. Két-három alkotás különösen kiemelkedő volt, s ezek globális problémákkal foglalkoztak, nemcsak amerikai ügyekkel. Ez változás a korábbi évekhez képest, de azért azt nem mondanám, hogy a filmek szempontjából különösen jó évet zártunk. Voltak olyan évek, amikor magasabb színvonalú alkotások születtek” – mondta.

Hier rabbi megnevezett négy filmet, melyek kiemelkedtek a mezőnyből: a dokumentumfilmek közül az RBG és az Of Fathers and Sons, a legjobb filmért versengők közül pedig a Fekete Párduc és a Bohemian Rhapsody.

Az RBG Ruth Bader Ginsburgról, az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagjáról szól, aki első generációs amerikai zsidóként Brooklynban nőtt fel. “Mostanában sokat beszélnek Ginsburgról, elsősorban a betegsége kapcsán. De a filmből kiderül, hogy mennyi mindent tett a nők jogaiért. Elképesztő!”

Hier rabbi egykor nem is álmodott arról, hogy része lesz a hollywoodi elitnek, de a hetvenes években új fordulatot vett az élete. Akkoriban egy holokauszttal foglalkozó, szerény kiállítást hozott létre egy zsidó iskolában. “Egy írásvetítővel vetítettünk ki 24 képet, melyek a soá történetét beszélték el. Egy látogató odalépett hozzám, és segített jobban beállítani az írásvetítőt, majd megkérdezte: ‘Ha a holokauszt történetét akarja elmondani, miért nem készít inkább egy filmet?'”

Az illető Fay Kanin volt, a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia elnöke. Néhány évvel később megszületett a Genocide című, Oscar-díjat nyert alkotás, melyben Elizabeth Taylor és Orson Welles is szerepet vállalt. A hollywoodi karrier egyengetésében nagy szerepe volt Frank Sinatrának is, aki összebarátkozott a rabbival, és bemutatta a filmipar minden meghatározó emberének. Később Sinatra nagylelkűen támogatta a Simon Wiesenthal Központot, és még a felügyelőbizottság tagjaként is működött, ahogy számos, a filmiparban vezető szerepet betöltő személy is a későbbiekben. "Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a politikai paletta minden oldalán vannak támogatóink, a baloldaltól a republikánusokig. Mindannyian támogatják az antiszemitizmus és a bigottság ellen folytatott küzdelmünket".

A Simon Wiesental Központ megalapítása után Hier létrehozta az intézmény filmgyártó részlegét a Moriah Filmst. Itt készült, Morgan Freeman közreműködésével, a The Long Way Home, mely szintén Oscart érdemelt. A munka azóta sem állt meg, a legújabb alkotás Simon Peresz életét dolgozza fel, s tervezik egy Dávid Ben-Gurionról szóló film elkészítését is. A Moriah Films olyan sztárokkal működik együtt, mint Sandra Bullock, Nicole Kidman, George Clooney vagy Michael Douglas.

A 2017-es elnöki beiktatáson való részvételéért sok kritika érte a rabbit, aki azonban nem bánta meg döntését. “Voltak, akiknek nem tetszett, hogy ott voltam. Nekik azt mondtam: nézzétek, én helyesen cselekedtem. Azt tettem, mint Barack Obama és felesége, Jimmy Carter és felesége, vagy a Bush és a Clinton család tagjai. Mindannyian ott voltak a beiktatáson. Továbbá nem akartam kihagyni az alkalmat, hogy én lehessek az első ortodox rabbi, aki részt vesz az elnöki beiktatáson. A Wiesental Központ már felszólalt demokrata és republikánus elnökök ellen is, de nem ez a fő feladatunk, hiszen nem politikai szervezet vagyunk. Csak akkor szólalunk meg, ha közünk van egy adott ügyhöz. Ami nem érint minket, azt nem kommentáljuk”.

