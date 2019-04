Extra :: 2019. április 10. 08:46 ::

"A roma közösségtől senki nem akar bocsánatot kérni a romák elleni terrortámadások miatt" - Kamarás István válasza publicistánknak

Lantos János nyílt levélben fordult cigány autonómia és -bűnözés-ügyben az Opre Roma párt vezetőjéhez. Alább a válasz és a viszontválasz.



Kedves János!

Köszönöm, hogy kultúrált éd konstruktív levelet írt! Akkor is köszönöm ha nem értek mindennel egyet! Leginkább a rendszerváltás óta egy komoly morális válságon esik át a roma közösség, akár csak európa számos közössége! Számunkra is sajnálatos tényező az, hogy a rendszerváltás előtti alcsony megjelenéshez képest ma úgy tűnik, mintha felülreprezentáltság mutatkozna roma vonatkozásban a börtönökben, intézetekben, hajléktalanségban, európai prostitúcióban! Bár e számoknak, arányoknak nincs hivatalos alapja! Mindazon által ezt a lejtmenetet mi is tapasztaljuk de nem gondoljuk, hogy egy ilyen morális lejtnemenet ne lenne jelen a többség körében!

Önmagában nem elég ha konstatáljuk a negatívumokat! Az okokra rá kell világítani! A rendszerváltás előtt egy halvány polgárosodása elindult a cigányságnak a teljes foglalkoztatás, illetve a munkavállalás kötelezővé tétele okán! Nem idealizálom azt az időszakot, de akkor romák-nem romák együtt dogoztak, építkeztek, fejlődtek még akkor is ha rasszizmus rejtett, vagy kevésbé nyílvánvaló módon jelen volt! Ezen időszakban nem preferálták a romák magas végzettségét mondvan a kubikus és segédmunkához minek!

A rendszerváltáskor azonban a roma közösség nó része ott állt piacképes szakma, végzettség nélkül! Mit reagt erre az állam? Regisztrálj a munkaügyi központban,százalékoltasd le magad, vedd fel a 93-ban kitalalt segélyek tömkelegének valamelyikét, alakíts roma önkormányzatot, csatlakozz valamelyik párthoz csicskának! Nks többek között ezt ajánlotta nekik a jogalkotó anno. Tudták, hogy egyes közösségek erre szocializálódni fognak és ezeket egészítik ki vasazással, csigázással, gyógynövényezéssel, üzletelgetéssel, stb . . .

Ezek az alternatív megélhetési és jövedelszerzési stratégiák sok embernek ideálisabb opciót kínáltak az elsődleges munkaerő-piacnál,ellenehatűszakban kapnak a hó végén 90 ezret! Sajnos a pénz napi realizálásának a kényszere ellenehat az elsődleges munkaerő-piaci részvételnek! Bár az egyéni és kisközösségi felelősséget sosem szabad elvitatni, de az erőforrások mindenkori birtokosai indították el ezt az egész kálváriát és ennek ők a legfőbb haszonélvezői a roma közösség zsarolhatóságának, kivásárolhatóságának, az önrendelkezési és ömgondoskodasi kélessége hiányának, a primitíven tartott temegnek s az olcsó ikszeknek! Ennek a jogalklgói taktikának isszuk a levét mindannyian romák-nem romák! Hasonló helytelen jogalkotói kisebbségpoliktika vezetett (részben) a kisebbségek magyarok ellen fordulásához a trianon idején! Kivéve a romákat!

Mi nem fordultunk a magyarok ellen a többk kisebbségtől eltérően! Mi is áldozatok voltunk határon innen s túl! A mindenkori moho elit kisebbségpolitikájának következményeire, a morális lejtmenetre, a közösségünk primitív tömeggésilányítására, a demográfiai robbanásunkra, teljes régiók elcigányosodására, az elit általi magárahagyására már évtizedekkel ezelőtt felhívta a figyelmet Ladányi János,Csalog Zsolt,Kemény István, Ferge Zsuzsa, Duray Miklós, Székely János, Spiro György . . . .! A roma autonómia (leginkább a mindenkori jogalkotó miatti) kialakulására is ők hívták fel először a figyelmet! 2015-től már mi is ezt tettük, egyik politikai erő sem reagált!

Mi azt mondtuk ha elindulna a valós roma integráció akkor nem valósulna meg a roma autonómja vagy értelmét vesztené már maga a téma is! De a jogalkotó továbbra is abban érdekelt, hogy a romák buták maradjanak, ne tudjanak/alarjanak fejlődni, összefogni,konstruktív politikai erőt képviselni! Nekik az 500 forintos konzervért szerzett ra szavazat a jó! Ehhez elég az ideológiai oldalaknak pár tucat kirakatromát megvenni! Pl. Kolompár Orbán, Farkas Flóri, Horváth Aladár, Setét Jenő,Lakatos Attila, Forgács István . . . . fővárosi roma liberális értelmiség . . .. Stb.



Kamarás a feltétel nélküli alapjövedelemért tüntet - a cigány autonóm területen vajon ki termelné meg az ehhez szükséges pénzt?...

A mindenkori elitnel ezek az éhenmórászok, cigányjúdások, politikai prostituáltak a jók! Mi nem örülünk 93 ik évi 3-as törvénynek és a kisebbségi törvénynek sem,meg a hiperaktív áljogvédőknek sem! Ebben anno a Jobbik roma stratégiája/taktikája csak rontott a helyzeten! Viszomylag jó felvetésekre totálisan hibás válaszokat adtak! A mi hazánk mlst ugyanerre az útra lépett! Sajnáljuk! A zsidó és egyéb más megsértett kultúraktól mindenki nemgyőz bocsánatot kérni de a roma közösségtől senki nem akar bocsánatot kérni gesztusként mondjuk pl. A romák elleni terrortámadások miatt . . .. ! Mi elhatárolódunk minden agressziótól roma-nem roma vonatkozásban! Mi tudunk bocsánatot kérni a romák által elkövetett bűnökért de a mindenkori elit tud bocsánatot kérni a milliárdos rablásokért, hazaárulásokért, politikusbűnözésekért, az etnobizniszért, a pályázatnak csúfolt megvesztegetésekért? A jobbik vagy a mihazánk tud bocsánatot kérni a folyamatos uszításért, gyűlöletkeltésért, a cigánykártyáért mint kampányfogásért? Uram! Nagy szívesen bocsánatot kérnék az autonómiáért! Csakhogy ezt minden negatív előjelű utópiát nem én találtam ki, hanem társadalompolitikában jártas szakemberek! Én azért jelzem ezt aktívan a politika felé mert ez nem az én vágyam, nem kívánság, nem provokáció, hanem egy olyan 50-100 évem belüli okozat, következmény, amelynek a kialakulásának tégláit a romákat szavazógépként használó elit gyártja! Ez sajnos attól nem fog megállni ha én bocsánatot kérek azért a sírért amit a fehér elit ás ennem a hazának!

***

Kedves István!

Tudja, annak idején a középiskolában volt egy osztálytársam. Nevezzük most Sanyinak. Szóval Sanyi, mikor mi, mindannyian izgatottan álldogáltunk a szóbeli irodalom érettségi előtt a folyosón, várva azt, minket mikor szólítanak, azt mondta; én akármit húzok, mindenképpen „a Petőfit” fogom elmondani, mert azt tudom csak.

Arra már nem emlékszem, Sanyi végül mit húzott, de az rémlik, sikerrel leérettségizett.

Önkéntelenül Sanyi érvelése jutott eszembe levelét olvasva. Hogy jön ide? Sanyi tipikusan úgy terelt, hogy Ön. Ugyanis Ön – teszem azt – „kihúzta Arany Jánost”, és elkezdett „Petőfiről” beszélni.

Egészen kiválóan, valóban logikusan kielemezte azt a jelenséget, mely a szegényebb réteget érinti. De még Ön is elismeri, ez romákat és nem romákat egyaránt érint. Azt persze örömmel olvasom, hogy elhatárolódnak minden erőszaktól. Sajnos így saját népük egy jelentős részétől is el kell határolódniuk.

És itt el is érkeztünk a lényeghez, melyet Ön – Sanyihoz hasonlóan – megkerült.

Mert bár valóban tragédia, ha valakik a létminimum közelében tengődnek, ez tiszta sor. De, hogy ebből miért, hogyan vezethető le az a mérhetetlen, öncélú erőszak, amit ez a fajta bűnözői szubkultúra művel, hatalmas rejtély. Tudja, azt gondolom, nagyon szívesen cserélnék gépjárművet például az enyingi bűnözői klán akármelyik tagjával (Sztojka família), mi tagadás, szívesebben járnék én is BMW X6-tal, de anyagi helyzetem sajnos nem teszi lehetővé.

Miért is hozom fel? Pusztán azért, mert emlékszik még, mi történt 2009 februárjában. A nagy elismertségnek örvendő, kiváló román kézilabdázót, Marian Cozmát halálra késelték. Nem egy falat kenyérért, nem a napi betevőért, egy szórakozóhelyen pusztán a „balhé kedvéért”. Ugye nem gondolja, hogy anyagi problémákkal küszködtek volna az elkövetők? Gondolom, ezt még Ön sem állítja, tehát azt hiszem, ki is húzhatjuk a komolyan vehető érvek sorából azt, hogy az életellenes bűncselekmények összefüggésbe lennének hozhatók a szegénységgel.

Márpedig, és hiába állítja, hogy erre nincs „hivatalos adat” (egyébként pedig de, a rendőrség berkein belül nagyon is!), arányait tekintve (még mindig úgy áll, hogy legalább 9 millió magyar él ebben az országban, és a cigányság, ha felfelé kerekítjük, akkor is maximum több százezer lehet), extra módon felülreprezentált a súlyosan életellenes bűncselekmények sorában – ebből kifolyólag a börtönökben is.

Ne fáradjon azzal sem, hogy megpróbálja elütni az egészet azzal, a Cozma-gyilkosság elszigetelt eset volt. Amennyiben mégis megpróbálná, ha úgy adódik, a munkahelyemen ki tudok venni egy hét szabadságot (talán ennyi idő elegendő lesz!), megígérem Önnek, mind azt a 168 órát arra fogom fordítani, kigyűjtöm Önnek azokat a specifikus eseteket, ahol ez a típusú öncélú erőszak véres valóság formájában manifesztálódott.

Nos, kedves István, azt kérdezi, a Mi Hazánk mikor fog bocsánatot kérni azért, mert „uszít”. Vajon egy orvos, akihez ellátogat a súlyos beteg, mennyiben „uszít”, mikor diagnosztizálja a betegséget? Azt állítja, nagyon szívesen bocsánatot kérne a cigány autonómiás kijelentéseiért. Nosza, akkor legyen bátor, tegye meg, mégpedig a saját népe érdekében (is).

Mert a valódi provokáció éppen ez, nem pedig, ha valaki feltár egy problémát. A magyar társadalom, higgye el, a saját bőrén tapasztalja a cigánybűnözést, és az Ön által tett kijelentés nem más, mint olaj a tűzre. Felháborodást vált ki, mi által tovább nő a feszültség a magyarság és a cigányság között, úgyhogy ha valóban abban érdekelt, hogy ez ne így legyen, nyugodt lelkiismerettel megteheti ezt a bocsánatkérést.

Ahelyett pedig, hogy ködös, „társadalompolitikában jártas szakemberekre” (forrás?) hivatkozik, alátámogatandó a cigány autonómiát, inkább kérdezze meg ezeket a „szakembereket” arról, mi az oka a cigányságon belül óriás mértékben felülreprezentált életellenes bűncselekményeknek!

A szegénység önmagában egész biztos nem, ezt kihúzhatjuk. Fusson neki újra.

Tehát?

