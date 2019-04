A Jobbik mint párt, valamint frakciója és pártalapítványa évente kb. 2,7 milliárd forintból gazdálkodik (a NER idéntől emelte meg egy törvénymódosítással a Jobbik Magyarországért Alapítvány állami támogatását is évi 274-ről 702 millióra), de a pénzt jellemzően maguk közt osztják szét . Most szorult helyzetükben mégis ajánlottak volna komoly fizetséget a nemzeti zenekaroknak is, csakhogy már azok nem tartják vállalhatónak a Jobbikot, mely új identitásaként most találta ki magáról, hogy mégsem fiú, hanem lány… Tavaly augusztus 20-án is asztaltársaságonként 10 ezer forintot fizetett a Jobbik az augusztus 20-ai résztvevőknek, de így sem voltak százan sem a fényképek tanúsága szerint, sőt egy pikáns videórészlet is kiszivárgott: