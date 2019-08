Világszerte lekicsinylő, ám élénk érdeklődés kíséri Trump elnök meglehetősen otrombára sikeredett, a dán kormányt Grönland kiházasítására megkörnyékezni hivatott leánykérési tapogatózását. Az önjelölt vőlegény enyhén szólva is megosztó személyisége miatt azonban kevesen gondolnak bele, hogy az eladósorba került, valójában különleges geostratégiai szépségű leányra majd két esztendeje már nyíltan szemet vetett valaki más is.

A szóban forgó ígéret a közbeszédben ugyanis Északi-sarki Selyemútként szerepel, amiből már könnyen kitalálható a széptevő személye.

"Végül is, hogyan tett hát szert Amerika irdatlan területére?

Forradalommal, fölvásárlással, lerohanással, bekebelezéssel, háborúval, rablással és franciák, britek, mexikóiak, spanyolok és amerikai bennszülöttek elűzésével. Nem akármi!

Bár Trump Grönlanddal kapcsolatos diplomáciája nem bizonyult olyan ügyesnek, mint a [William Henry] Sewardé Alaszka megszerzésében, hozzáállása egyáltalán nem állt távol történelmünk számos nagyjáétól.

És, függetlenül koppenhágai államfői látogatásának lemondásától, Grönland jövőjének kérdése permanensen fölkerült az asztalra.

Már csak azért is, mert a 21. század feltörekvő szuperhatalma, Kína is érdeket jelentett be a Föld eme legnagyobb szigetére, amely stratégiailag fontos helyen található Európa és Amerika között, a Jeges-tenger és az Atlanti-óceán ölelésében.

Érdekes idők következnek Dániára, azt mondom."