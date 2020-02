Extra :: 2020. február 9. 20:37 ::

"Munkásököl, vasököl!" - Heti progresszió (XIV. rész)

Vasárnap van, így ismét jelentkezem a szokásos heti progresszió adagunkkal, nehogy a végén elvonási tüneteink legyenek. Mivel újjáalakult a Munkásőrség, ismét nagyot léptünk előre a fasiszta ellenállás felszámolása felé! Jöjjön a top 3, ismét hazai gyümölcsökkel!

3. A (bolsevik) forradalom végül saját gyermekeit is felfalja. Kell-e ennél nagyobb bölcsesség számunkra? A bőrkabátos Lenin-fiúk helyett azonban most a legnagyobb techcégek számítanak a "párt öklének", akik nem elég, hogy ravaszabbak is az alkalmi "katonáknál", de még messzebbre és gyorsabban ér el a kezük bárhová. Azonban a forradalomnak is vannak járulékos baráti veszteségei, így Gyurcsány Ferenc YouTube-csatornáját is a "hősi halottak" sajnos nem túl népes táborába kell biggyeszteni. Úgy látszik, a volt miniszterelnök nincs igazán tisztában a plagizálás fogalmával, legalábbis valószínűtlen, hogy ideológiai okokból tüntették el az egész csatornáját. Kár érte! "Kiváló ügynök volt!"

2. A progresszió ökle bármikor bárhol lecsaphat, így nagyon fontos, hogy saját közösségünket is mindig tisztán tartsuk! Ezt az okosságot követi Jakab Péter is, aki számos megbúvó, alvó Fidesz-sejttel számolt le saját ellenállási bázisán belül. Ahogyan a hadtestkomisszárok rendet tartottak a vöröskatonák között és különböző módokon "motiválták" őket", úgy a Jobbik még megmaradt dolgozói között is folyamatos felügyelet szükséges. El kell hárítani a "jobboldali reakció" minden veszélyes elemét, mert '22-ben nem fogják tudni győzelemre vinni a szent Jobbik-lobogót!

Azonban én kettő dolgot nem értek: ha minden "gyanús" elemet elbocsájt Jakab '22-ig, akkor jó bolsevik módjára kiket fog majd okolni a biztosra vehető választási zakó után? A másik pedig az, hogy pár naiv médiumot leszámítva senki nem nevezi a most hajtóvadászatot elszenvedő jobbikosokat jobboldalinak. Felejtsük már el, hogy a bal és a "heftiferdítő jobb szárny" csatázik egymással. Két mindenre képes, gátlástalan klán harcát láthatjuk egymással, így semmi sajnálatot nem érdemelnek a most kirúgott/háttérbe szorított emberek. Erről ennyit!

1. Techcégekhez és komisszárokhoz őrség is dukál! Ennélfogva megalakult, helyesebben fogalmazva újjáalakult a kommunista diktatúrát védelmező Munkásőr Társaság.

Ha az akkori diktatúrát védeni tudták, akkor igazából a mostanival sem lehet majd gondjuk. Csak Kádár helyett techcégeket és a monitor mögött megbúvó arctalan embereket kell majd védeni. A szisztéma persze ugyanaz! Egyébként kíváncsi lennék, hogyha pár barátommal megalapítanánk a hungarista Fegyveres Nemzetszolgálatot, akkor is ilyen általános elfogadás övezné a bejelentést, mint a Munkásőrség ügyében? Vagy egy kibontakozó kettős mércének lehetnénk ismét tanúi? Ha már Mérce, akkor ők bizonyosan örülnek a hamvaiból újjáéledő Munkásőr Társaságnak, mint minden más "elvtárs" is. S, most egy pillanatra félretéve az iróniát és a gunyoros hangnemet: jó lecke ez az egész ország számára, hogy kik azok, akik valójában veszélyeztetik a nemzetet, s közvetve az egész kontinenst. Legutóbbi írásomban "élesedő frontvonalakról" beszéltem, s úgy gondolom, ez az állítás, ahogy telnek a napok, egyre inkább igazolja magát (gondoljunk csak a Becsület Napján őrjöngő, egyre nagyobb számú, egyre agresszívabb antifasiszta hordára . Jó, ha ehhez tartjuk magunkat a jövőben mi is!

Lévén ezúttal hazánkkal foglalkoztam, olvasói hírbeküldések nem kaptak helyet a listán, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy jövő hétre ne táraznék be alkalomadtán egyet-kettőt. A további leveleket pedig nagy-nagy érdeklődéssel várom a hetiprogresszio@protonmail.com címre.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info