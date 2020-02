Anyaország :: 2020. február 8. 12:19 ::

Fidesz-ügynöközéssel színesített, statáriális elbocsátások a Jobbikban

Statáriális kirúgásként értékelte elbocsátását az egyik jobbikos alkalmazott. Nem ő az egyedüli, akitől megvált a párt.

Ügyem minden kétségen felül politikai indíttatású bosszúállás – a Népszavához eljutott belső levelében így minősítette elbocsátását a Jobbik egyik alkalmazottja, aki arra a megállapításra jutott, hogy a „Fidesz még gazembernek is profi, ez az eljárás még aljasnak is amatőr”.

A lap információi szerint a közelmúltban tartott tisztújítás, Jakab Péter pártelnökké választása óta elbocsátások zajlanak: úgy tudni, hogy tíznél is több párt- és frakcióalkalmazottól váltak meg a Jobbikban. Az egyik forrás szerint a kirúgások megalázóan zajlanak, az érintettek esetenként nem is kapnak tájékoztatást arról, hogy elvesztették az állásukat. Akadt, aki ezzel csak akkor szembesült, amikor nem engedték be a munkahelyére.

A Népszava birtokába került levél is arra utal, hogy nem a leghumánusabb módon mondanak fel az embereknek. A levél írója nem tudott hozzáférni az irodai gépéhez: így értesült róla, hogy „már nem dolgozik itt”. Beszámolója szerint nem hivatalos formában „ócska, pitiáner és ostoba hazugságokat” hoztak fel vele szemben (nem végezte rendesen a munkáját, vagy például azt, hogy „Fidesz-ügynök”), miközben az a tisztségviselő, aki „többször súlyos részegen, munkaképtelen módon jelent meg a hivatalban”, maradhatott a helyén. Több képviselő asszisztense – állította – a Képviselői Irodaház postacímét sem tudná megmondani.

Az elbocsátott alkalmazott szerint egy közösséget megfélemlítéssel nem lehet sem vezetni, sem összetartani, motiválni pedig végképp lehetetlen. Bírálta Jakab Pétert, amiért „Orbánt rákosizva” leszámol azokkal, akik tőle eltérő véleményt fogalmaznak meg. A vele történteket „statáriális kirúgásként” értékelte, és bejelentette, hogy munkajogi pert indít.

A levél kerülő úton, az érintett tudomása nélkül jutott el a szélsőbaloldali laphoz, nevét nem hozták nyilvánosságra, az érintett pedig nem kívánt nyilatkozni.

Jakab Pétertől kérték, adjon tájékoztatást arról, hogy pontosan hány alkalmazottjától vált meg (készül megválni) a Jobbik, és milyen megfontolásból. Továbbá: mi az oka annak, hogy az elbocsátott munkatársakkal szemben a párt nem alkalmaz korrekt eljárást? Hány munkaügyi per indításával számol?

A Jobbiknál szervezeti és strukturális átalakítás zajlik – közölte a pártelnök, aki az elvtársi lap némelyik kérdését figyelmen kívül hagyta. Jakab Péter szerint egy szempont vezérli az elnökséget: az, hogy a „Jobbik minél észszerűbb költségvetéssel, minél hatékonyabb munkavégzés mellett egy erős, a tagságra és a dolgozókra nagymértékben támaszkodni tudó modern szervezetté váljon”.

