Hitlert imitálni egyelőre még szabad - Heti progresszió (XVI. rész)

Újabb résszel jelentkezik az immáron több hónapja indult rovatunk, amely hétről hétre mutatja be a legprogresszívebb hírek top 3-as válogatását jellemzően (de nem kizárólag) a nyugati világból. Az eddigi 15 rész alatt megismerkedhettünk a "haladó világ" legmélyebb pöcegödreivel, amelyhez jó pár epizód óta hozzájárulnak kedves olvasóink is a rovat e-mail-címére beküldött hírekkel. Részben ennek köszönhetően halmozódik fel egyre több felhasználható anyag, amelynek nagyon örülök s amelyet ezúton is köszönök mindenkinek. Vasárnap lévén elérkeztünk a következő részhez. Lássuk hát, milyen hírek kaptak helyet ezen a héten!

3. Nem tudtam, hogy Kunhalmi Ágnes szocialista politikus olvassa a publikációimat, de más épeszű magyarázatot nem találtam arra, hogy '22-től miért akar Magyarországon szociális köztársaságot . Ahogy tegnapi sajtótájékoztatójában kifejtette , ha a baloldal győz '22-ben, a létrehozandó negyedik köztársaságnak szociális köztársaságnak kell lennie. Jómagam pedig éppen csütörtökön fejeztem ki örömömet , hogy Benito Mussolini Saló díszpolgára maradt, amely város a 1943-45 között létező Olasz Szociális Köztársaság vagy Salói Köztársaság fővárosa és központja volt. Megtisztelő, hogy Kunhalmi Ágnes elolvasta a Salóról szóló rövid írásomat és örvendetes ténynek tartom, hogy a politikus fel kívánja támasztani Mussolini örökségét és szociális köztársaságát. Egyébként már régebb óta terveztem az Olasz Szociális Köztársaságról egy bővebb, több részes cikksorozatot, ha ez végre megvalósul, remélem azokat is nagy érdeklődéssel olvassa majd el.



Önfeledt hangulat és kacagás! Lehet, hogy titkon Mussolini gondolatainak örült ennyire már akkor is? (Kép: promenad.hu

2. Korábban történt , de a rengeteg hír ellenére sem mehetünk el szó nélkül amellett a Chemnitz közelében tartott motoros találkozó mellett, ahol a járművek között feltűnt egy Adolf Hitler-imitátor is, akit csodák csodájára még a "nácizmus minden formáját üldöző" elnyomó német hatalom sem tudott felelősségre vonni. A szászországi Augustusburgban az imitátor rögtön ki is kiáltotta a Negyedik birodalmat, majd bejelentette igényét egész Németországra és a dinasztikus kamuállam Ausztriára is. Viccet félretéve, a német törvények elég sok mindent büntetnek, ám az imitálást pont nem, s mivel a szvasztika ezúttal hiányzott a repertoárból, a férfi megúszta a büntetést. A progresszív demokraták (köztük Szászország "első embere") persze sápítoztak és "ízléstelennek" titulálták a performanszt, de minket ez természetesen a legkevésbé sem érdekel. Ám érdemes ezt a jogi kiskaput addig kihasználni, amíg Németország sírásói nem földelik el ezt is... Az esetről videó is megtekinthető, amelynek készítője hallhatóan jól szórakozott és egyáltalán nem rettegett. Örülök, hogy végre valami pozitívat is beleilleszthettem a listába!

1. Egészen szürreális szituációkat szül az USA-ban az egyre népszerűbb "transzcirkusz". Andre Pattersont (aki történetesen ráadásul még néger is, de hát a feketék felülreprezentáltsága az amerikai börtönökben természetesen "rasszista hangulatkeltés") összesen 42 évre ítélték gyilkossági kísérlet és tényleges gyilkosság miatt, aki a sötét zárka magányában hirtelen ráébredt női mivoltára , így gyorsan felvette a Janiah Monroe nevet, majd egy másik cellatársával beperelték Illionis államot, hogy nő létükre férfi börtönben "sínylődnek". A pert kikerülve gyorsan átszállították őket egy női börtönbe, ahol Andre (bocsánat, Janiah) gyorsan meg is erőszakolta cellatársát, Jane Doe-t. A nő persze feljelentette az intézményt, a keresetet viszont elutasították transzfóbia (!) vádjával, sőt, a valódi nőt még meg is büntették, mert "valótlan erőszakolást" jelentett, a szakértők szerint pedig a közösülés közös megegyezéssel történt.



Nőies megjelenés, bizalomgerjesztő arcvonások! Ő itt Janiah Monroe, vagyis Andre Patterson (kép: thepostmillennial.com)

A történet persze több kérdést is felvet, amelyek közül az első jogosan lehet az "ez mégis mi a franc volt?" felkiáltás. Azontúl, hogy önmagában már az problémás, hogy egy 42 évre elítélt gyilkos néger börtöntöltelék miért pereskedhet egy állammal, hogy ő nő (vagy egyáltalán miért pereskedhet akármiért), nem értem, hogyha ráébredt női mivoltára, miért kívánta meg a "szintén nő" cellatársát és erőszakolta meg a nyilvánvalóan működőképes férfi nemi szervével. Arról meg nem is beszélve, hogy vajon mekkora ereje lehet a transzlobbinak, ha még egy sittes négert is képesek bevédeni egy ilyen lehetetlen helyzetből. Az ember persze reflexből azt hinné, hogy ez csak valami őrült tragikomédia lehet, de sajnos nem az. A "megvilágosodott" gyilkos néger pedig sajnos nagyon jól kiaknázta a rendszer abszurditását, kiválóan szemléltetve azt, hogy már a társadalom szemete átlátja a visszásságokat és az ebben rejlő lehetőségeket (mert hát ugye azzal kapcsolatban ne legyenek kétségeink, hogy semmilyen "belső női mivoltra" nem ébredt rá).

Kedves olvasóink, ennyi fért bele az e heti adagba, leveleiket továbbra is nagy érdeklődéssel várom a hetiprogresszio@protonmail.com e-mail-címre, egy hét múlva pedig újabb hírekkel jelentkezem.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info