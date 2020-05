Alapjáraton nem szoktam belebonyolódni a húsfogyasztó vs. vegetáriánus/vegán (tudom, hogy van némi különbség, ez a cikk tartalmát illetően mellékes, így eltekintek tőle) vitába, mert feleslegesnek gondolom. Persze a magam véleménye megvan a dolgokról és lelkes húsfogyasztóként az előbbiek táborát erősítem. Lévén az ember mindenevő, el sem tudok képzelni szinte egyetlen napot sem húsevés nélkül, és el nem tudom képzelni, hogy képes valaki nélküle élni évekig, évtizedekig. De elfogadom.

Sok vegánnal ellentétben én nem agitálok senkit, hogy legyen "húsimádó". Magyarul addig vagyok toleráns a vegetáriánusokkal szemben, amíg ők is azok velem. Amit viszont elítélek és megvetek, az a szánalmas műhúslobbi (műhúskóstolási kísérletemről bővebben itt olvashatnak és a tenyérbemászó vegetáriánus/vegán propaganda. Vannak azonban olyanok, akik nem csak erőszakos nyomulással térítenek, hanem a fizikai bántalmazás is szerepel a repertoárjukban. Erre szemlézek most egy extrém példát az Egyesült Királyságból.