3. Csádban javul a közbiztonság! Legalább huszonhét dzsihadistának vélt illegális aranybányásszal végeztek az éles eszű és éles szemű "biztonsági erők", amire az utólagos ellenőrzés után döbbentek csak rá. Azt hiszem, ennél jobban nem lehet kimeríteni az "előbb lövünk, aztán kérdezünk" taktikát. Egy neve elhallgatását kérő katonai vezető később azt nyilatkozta, hogy "hajnali négy óra volt, ezért nem tudták, kikkel állnak szemben." S mivel az illegális bányászok megpróbáltak elmenekülni, dzsihadistáknak vélték őket. Annak ellenére, hogy Csádnak gazdag aranylelőhelyei vannak, a világ legszegényebb országai közé tartozik, s a nemesfém inkább átok, mint áldás számukra, hiszen a jó gazdasági lehetőségek helyett csak még több háborút szül az illegális bányászat és a vérszemet kapó milicisták miatt. A lelőhelyek térségében – mivel határ menti területekről beszélünk – folyamatos a katonai jelenlét és kijelentették, hogy a dzsihadisták beszivárgásának megakadályozása érdekében az illegális bányászokat is ebbe a kategóriába sorolják. Végtére ez is egy megoldás.

2. Jobb későn, mint soha! Miután 26 évig tengette életét békében és nyugalomban elfogták a most már 84 éves Felicien Kabuga üzletembert, aki még az 1994-es ruandai népirtásban vállalt aktív szerepet, mivel pénzügyi segítséggel látta el a 800 ezer személy (tuszik és mérsékelt hutuk) haláláért felelős hutu milíciákat. A (néger) vér sem válik vízzé, ugyanis a gyilkosságokat mindösszesen száz egynéhány nap leforgása alatt követték el, ebből könnyedén kiszámolhatjuk, egy napra körülbelül hány gyilkosság jutott. Mindemellett ő volt az egyik üzemeltetője és tulajdonosa a Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) rádióadónak, ahol "lelkesítő", mészárlásra buzdító szövegeket sugároztak a hallgatóknak. Kabugát Párizs környékén fogták el, de a 26 év alatt élt Svájcban, illetőleg Németországban is, természetesen hamis személyazonossággal (és vélhetően az európai adófizetők pénzén). Az üzletember elfogását sikerként ünneplik és a hágai Nemzetközi Bíróság ítélete vár majd rá. Ellenben rejtély, hogy miként sikerült neki eddig szabadlábon maradnia. Van még mit fejlődnie a progresszív világnak a bűnüldözés terén is.