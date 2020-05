Extra :: 2020. május 19. 11:21 ::

Egészen őszintére sikeredett a Jobbik új logója: a nemzetiszín szivárványosodik, a kereszt jelentéktelenedik és töredezik, ráadásul még a párt szétverésének is emléket állítottak

Reklám





Vona Gábor már felvetette a párt eltérítése során, hogy logót és nevet kellene cserélni, mert a Jobbik mást jelent már, mint akkor, amikor megalakult. De aztán lekerült napirendről a téma, egyrészt mert túlságosan árulkodó lett volna a korábbi irányvonal megtagadása, másrészt mert Vona már kormányfői álmait dédelgette. Annyival is maradt.

De ha már 2017-ben mást jelentett a Jobbik, mit mondhatunk róla most, amikor azok szövetségese, akik ellen megalakult, élén egy "auschwitzi túlélővel"?... A névcsere várat még magára (talán nem tudnak választani a Ballik és a Jákobbik közül), de az új logót már sikerült megalkotni, méghozzá úgy, hogy feleljen meg a Gyurcsány-banda kor követelményeinek.

Bizonyára akaratlanul, de még a párt "fejlődésének" is emléket állítottak: ugyanúgy mosódnak el a nemzeti színek, s engedik be fokozatosan a szivárványt, ahogy a Jobbik retorikája vált egyre "néppártosabbá", s engedte be közben soraiba azokat, akik ellen harcot hirdetett korábban (a pirost persze nem bántották, hiszen a vörös zászló jó dolog); ugyanúgy vonul háttérbe a kettős kereszt, ahogy a Gárda-egyenruha került be előbb a szekrénybe, majd a szemétdombra, s ugyanúgy törik meg, ahogy az áruláshoz asszisztáló jobbikosok gerince. És még a pártszakadásnak is emléket állítottak, talán ezzel is arra akarva emlékeztetni az új barátokat, hogy az ott a nácifasiszták helye lett volna, de ők már a gettón kívül vannak.