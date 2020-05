Anyaország :: 2020. május 18. 17:44 ::

Sneider "megmentette a Jobbikot" mindentől is, többek között a "szélsőséges Toroczkaiéktól" - most mégis lenyesik a parlamenti alelnökségből

Megerősítette a Jobbik az Azonnali azon értesülését, hogy Sneider Tamást visszahívják a parlamenti alelnöki posztról, hogy Balczó Zoltán követhesse. A párt szerint a döntésnek nincs köze a Sneider által korábban a Jobbik elnöksége felé megfogalmazott kritikának. Az Azonnali cikke, az alcímeket mi adtuk.



A legfőbb ügyész közelségében ihletett állapotban megy a "törvénykezés" (fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Leváltja a Jobbik Sneider Tamást, a párt volt elnökét az Országgyűlés alelnöki posztjáról – értesült az Azonnali. Sneider 2014 óta töltötte be ezt a tisztséget a párt színeiben. Sőt: Sneider 2018-tól 2020-ig a Jobbik elnöke is volt. Ugyan arról is volt szó, hogy ő tölthetné be a pártigazgatói posztját a Jobbik tisztújítása után, ezt a tisztséget végül Jakabék megpályáztatták, és nem Sneider lett a befutó, akit ez meglepett, de felszabadult tőle.

Sneider nem örül, hogy pártja parlamenti küszöbre süllyesztését más nem tartja megmentésnek



Sneider Tamás, a Jobbik volt elnöke megerősítette az Azonnalinak, visszahívják a parlament alelnöki tisztségéből, erről már döntött a párt frakciójának elnöksége. A felvetésre, hogy mi ennek az oka, Sneider úgy válaszolt, azt nem nehéz kitalálni, az egész ország látja, mi zajlik a pártban. Kérdésünkre, hogy esetleg ennek az indoknak véletlenül nem Jakab Péter-e a neve, úgy válaszolt, igen, az ő döntése volt a leváltása, amit a pártelnök hétfőn telefonon közölt vele. Ugyanakkor hogy miért hívják őt vissza a pozícióból, azzal kapcsolatban Sneider állítása szerint komoly indoklást nem kapott Jakabtól.

„Tény és való, hogy miután Jakab Péter elnök lett, jeleztem, hogy ha eltávolítanak embereket a frakcióból, akkor legalább jó lenne, ha ezt közölnék a frakcióval” – mondta, de szerinte mostanában komolyabb konfliktusuk nem volt. És hogy csalódott-e Sneider Tamás?

„Ha az ember megment egy közösséget, és annak a közösségnek a vezetője úgy dönt, hogy meg kell őt büntetni ezért, akkor ez nem tölt el örömmel”.

Ettől függetlenül Sneider nem tervez kilépni a Jobbikból. Hogy tényleg Balczó Zoltán lesz-e az utódja a poszton, arra csak annyit mondott, valóban az ő nevét rebesgetik.



Egy tündöklő tehetség ars politicája

(persze eközben kapták a milliárdokat, köszönhetően a pártalapítványi apanázs megemelésének is, jutott így a megszűnésről hazudozás közben az "intézetükre" és a megbízható embereik éhbér-kiegészítésére is - a szerk.), de az is, hogy a pártelnöki tisztségért akkor ugyancsak induló Toroczkai László szakított volna a néppártosodási iránnyal, és visszatért volna a párt szélsőséges gyökereihez. Végül Sneider nyert, amit követően kiváltak a Jobbikból a Toroczkaihoz hűséges tagok, és megalapították a Mi Hazánk Mozgalmat. Sneider a párt megmentésével arra utalt: nehéz helyzetben vette át a Jobbik irányítását a 2018-as választási kudarc után, miután az addigi elnök, Vona Gábor visszavonult a pártpolitikától. A helyzetét nemcsak az nehezítette, hogy az Állami Számvevőszék több száz millióra büntette őket, de az is, hogy a pártelnöki tisztségért akkor ugyancsak induló Toroczkai László szakított volna a néppártosodási iránnyal, és visszatért volna a párt szélsőséges gyökereihez. Végül Sneider nyert, amit követően kiváltak a Jobbikból a Toroczkaihoz hűséges tagok, és megalapították a Mi Hazánk Mozgalmat.

Sneider jó alelnök volt, de hirtelen Balczóra lett szükség

Szilágyi György, a Jobbik alelnöke arról beszélt az Azonnalinak, hogy már meg is találták Sneider Tamás utódját Balczó Zoltán személyében.

„Az elnökség minden pozícióra a legmegfelelőbb embert próbálja megtalálni, Sneider Tamás is jó alelnök volt. Most úgy gondoljuk, hogy a Jobbiknak Balczó Zoltánra van szüksége a parlament alelnökeként.

A döntés nem Sneider kritikája, hanem Balczó Zoltán munkájának és habitusának elismerése

(Milyen igaz, Sneider mindenhez is értő sokrétű személyiség, aki saját magát felkent történész-demográfus, tud olaszul koldulni, és legalább olyan gyakran törvénykezik, mint ahogy Gyurcsány bérmálkozni szokott. Csoda, hogy találtak valakit a pótlására - a szerk.) – mondta megkeresésünkre Szilágyi.

Semmi köze a történteknek a kritikákhoz

(Valóban előbb kezdték el leépíteni Sneidert, mint ő kifelé kritizált, eleve nem Jakab embere - a szerk.) A párt alelnöke szerint a döntésről régóta egyeztet erről a vezetőség, és végül ma hozták meg a döntést – a kérdésre, miszerint tudott-e Sneider a leváltásának szándékáról, kitérő választ adott. Azt ugyanakkor határozottan visszautasította, hogy Sneider visszahívása a parlament alelnöki tisztségéből összefüggésben lenne az általa a Jakab Péter-féle elnökséggel szemben megfogalmazott kritikákkal. A korábbi Jobbik-elnök márciusban egy Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott , sajnálja, hogy az elnökség a pártból kilépők döntésére zsarolással reagált. Utalva ezzel arra, hogy a Jobbik elnöksége megüzente: a pártot elhagyók nem lehetnek közös ellenzéki jelöltek a 2022-es választásokon.

„Semmilyen köze nincs hozzá. Nem Sneider személyéről szól a döntés, hanem a Jobbikról és az országgyűlés alelnöki posztjáról, ahova most úgy látjuk jónak, ha Balczó Zoltánt jelöljük. Ennyi a döntés indoka, semmi több” – mondta ezen felvetésünkre Szilágyi.

Szilágyi attól sem tart, hogy a döntés újabb kilépési hullámot indíthat el a pártban. Szerinte ugyanis „nem teremthet feszültséget, hogy tapasztalt és elismert embert” választottak a parlament alelnökének.

