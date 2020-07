Extra :: 2020. július 24. 10:20 ::

Agatha Christie Tíz kicsi négerétől is elbúcsúzhat az olvasóközönség - legalábbis többé nem lehet kiadni ezen a címen

Böngészgetve az idei hazai könyvmegjelenések közt, azt láthatjuk, hogy a Helikon Kiadó Agatha Christie életműkiadásában megjelent egy kötet Mert nincsenek többen címen, aminek a fülszövege a Tíz kicsi néger című regényé. Nem hibáról, vagy félrenyomásról van szó természetesen, mindössze a Christie regényeinek ügyét kezelő ügynökséget is elérték az idei rasszizmus elleni tüntetések által kiváltott hullámok - fogalmazza meg az Egyesült Államokból világhódító útjára induló fehérgyűlölő erőszakhullám irodalmi életre kifejtett egyik hatását az Ectopolis Magazin. Alább a folytatás.

Vélhetően többet nem láthatjuk majd sem magyar, sem más nyelveken Agatha Christie Tíz kicsi négerét az eredeti címen. M. Nagy Miklós, a Helikon Kiadó igazgatója írt egy terjedelmes cikket a Nyugati tér blogra, melyben megindokolja, miért volt szükséges Christie legnépszerűbb regényének címét megváltoztatni. (...) az pedig egyértelműen kiderül belőle, hogy a változtatás nem a hazai kiadó döntése, egész egyszerűen a Christie műveinek kiadási jogait kezelő ügynökség szeretné „politikailag korrekt” módon árusítani a regényt, akkor is, ha az eredeti cím egyértelműen hűebben lefesti a cselekményt.

A Tíz kicsi néger eredetileg 1939-ben jelent meg, de már az egy évvel később az Egyesült Államokban megjelenő kötet sem viselte az eredeti címét, noha maga a szerző is így hivatkozott rá egész életében, és emiatt egyébként őt magát is többször érte a rasszizmus vádja, amit mereven elutasított. Érdekesség, hogy főleg az 1980-as évektől a kötet világszerte a legtöbb országban már a Mert nincsenek többen címen futott, de azok a régiók, ahol a néger szó nem jelentett sértést, a kiadók általában ragaszkodtak az eredeti fordításhoz. Tulajdonképpen ezt a „csorbát” köszörüli most ki az ügynökség, és világszerte egységesíti a kötet megjelenését.

A Ten Little Niggers 1939-ben került a boltokba, magyarul először 1941-ben jelent meg Vécsey Leó fordításában, méghozzá A láthatatlan hóhér címen, és csak a későbbi, 1968-as Szíjgyártó László-féle fordításban kapta vissza eredeti címét. A kötet egyébként Christie egyik legnépszerűbb írása, világszerte közel 100 millió példányt adtak el belőle, és a modern krimi történetének egyik leghíresebb darabja lett.

