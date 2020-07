Extra :: 2020. július 25. 10:47 ::

A félnégernek szabad?

Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek – tartja a régi szólás. Mióta a fehérek kvázi másodrendű állampolgárnak számítanak a nyugati világban, az ember lassan meg sem lepődik, ha ellenük irányuló atrocitásról hall vagy olvas. A világhódítók legújabb kis kedvencei, az eddig „elnyomásban élő” négerek újult erővel szabadultak rá az – egyelőre még – többségi társadalomra, és nem is rejtik véka alá, milyen sorsot szánnak a fehéreknek, ha még jobban elszabadul az őrület.

A félvér Isaiah Jackson is az újdonsült Egyesült Állatok egyik büszke állampolgára. Sőt, annyira öntudatos ez az ohiói állat, hogy rá is térdepelt fehér (!) barátnője 2 éves kisfiának nyakára. Igen... úgy, ahogy május végén Derek Chauvin tette a néger bűnözővel.



Barátnője "nem a semmiért" lát fantáziát benne, a bizalomgerjesztő férfi kétségkívül "kiváló" apa lesz egy szép napon (forrás: thegatewaypundit.com)

Jackon lelkes antifasiszta és BLM-támogató, így gondolta, összeköti a „kellemest a hasznossal” és az anyukával való randizáskor tető alá hozza a fotót, amely demonstrálja elképzeléseit a fehér rasszról. „Blm now mf” („Black Lives Matter now motherfucker” – „Black Lives Matter most, anya.aszók”) – díszeleg a sokatmondó felirat a közzétett kép alatt. A rendőrség egyébként már vizsgálódik, a kisgyermeket elvették az anyjától, s mint kiderült, a félvér antifasiszta – nem meglepő módon – már büntetett előéletű.

A fotóról a kisgyermek különélő apukája sokáig mit sem tudott, ám az apai nagymama nyilatkozata szerint, amint tudomást szereztek róla, rögtön elhozta a gyermeket a felelőtlen anyjától. A kisfiút pedig kizárólag akkor látogathatja, ha az apa is jelen van. A nagymama hozzátette azt is, hogy a nő próbálta védeni antifasiszta barátját és a fotó jelentőségét csökkenteni, mondván, a férfi „nem bántotta a gyereket”.



A fehér nő kedvese a rendőrségi fotón

Egyelőre ennyi derült ki az ügyről, viszont van egy fontos tényező, ami mellett nem haladhatunk el szó nélkül. Isaiah Jackson, aki a térdeplést elkövette, „sikeresen” demonstrált mindent, amiről a fehér fajvédők (köztük a kiváló elme, dr. David Duke) valaha is beszéltek. Ennek jelentőségét csak növeli a tény, hogy Jackson félvér, tehát nem is teljesen néger. Mégis a BLM felé „húz a szíve”. Ellenségeink úton-útfélen propagálják a rasszkeveredés fontosságát. Hát, ebből remekül ki is derült, hogy valójában miért. Így el is érkeztünk a valódi kérdéshez: valójában ki a bűnös a történetben?

A szó szoros értelmében természetesen a félnéger, hiszen ő követte el a bántalmazást (kétlem, hogy méltó büntetést fog kapni érte), ám abban, hogy ez a szituáció egyáltalán létrejöhetett, a gyerek anyjának (ha nevezhetjük egyáltalán így) van nagyobb felelőssége. A közte és a Jackson közötti kapcsolat már önmagában problémás (főleg a férfi hátterét ismerve), de minden jel arra mutat, hogy az anyukának fontosabb a BLM-támogató barátja, mint a saját 2 éves gyermeke. Hiába született fehérnek, sem a rassz, amit képvisel, sem pedig a család nem fontos számára. Mivel is különb akkor, mint egy fekete ösztönlény?

Mindeközben a nemrég brutálisan, kegyetlenül meggyilkolt – szintén fiatal anyukát – Jessica Doty Whitakert talán már el is temették, mert minimális kritikát fogalmazott meg a BLM antifasisztái felé. Igazságtalan egy világban élünk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info