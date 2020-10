Extra :: 2020. október 24. 11:00 ::

Az Afrika-hadtest, 6. rész: életkörülmények a hadszíntéren

A történelem egyik legendás alakulata a Német Afrika-hadtest volt. Mostani cikkünkben ennek a haderőnek a csatái helyett inkább a mindennapi életével foglalkozunk, ami a katonák életének a nagyobb részét tette ki.

Az Afrika-hadtest egyik fő ellensége: az egészségügyi problémák

Kevésbé ismert tényező, hogy az Afrika-hadtest veszteségeinek nagy részét nem az ellenséges tűz, hanem a betegségek okozták. A sivatagi körülmények több módon is nehezítették a katonák életét, és jelentősen akadályozták a hadtestet, köztük magát Rommelt is.

A sivatag olyan mértékben különbözött Németországtól, hogy a katonákat 6 hónap után le kellett (volna) váltani. Ellenkező esetben tartós egészségkárosodás alakulhatott ki. Ennek ellenére a katonák gyakran 12-18 hónapot szolgáltak, mivel kellettek a fronton. Az egészségkárosodásnak több oka is volt, köztük a fertőző betegségek, a hőség, a homok és az étrend is. Maga Rommel is többször megbetegedett, és vissza kellett vinni Németországba kezelni.

Az egyik legkellemetlenebb problémát a legyek jelentették. Reggel ezerszámra jelentek meg, és rászálltak mindenre, folyadékot keresve. Ez az étkezést is nehézzé tette. Emellett terjedtek miattuk a betegségek is.



Katonák legyektől védő hálóval

A betegségek terjedése miatt voltak olyan időszakok, amikor több embert keltett hazaküldeni, mint amennyi a felváltásukra érkezett. A legsúlyosabb probléma a vérhas volt, amit a források több helyen is említenek.



Német katonák egészségügyi ellátásra sorakoznak

A betegségek terjedése ellen több lépést is tettek. Például rendszeresen adtak B és C vitamint a katonáknak. Emellett a fekáliát azonnal eltemették. A latrinák használata nem volt javasolt. A betegségek kezelésében a harmincas években Németországban kifejlesztett szulfonamid gyógyszerek játszottak szerepet. A malária ellen a katonák naponta gyógyszert kaptak. Elvileg minden század vagy üteg számára ajánlott volt egy higiéniai szakértő jelenléte. Ivóvíznek desztillált vizet javasoltak, de azt nem lehetett végtelen mennyiségen előállítani.

A fertőző betegségek okozta problémák nem csak az Afrika-hadtestnek voltak a sajátjai: például az amerikai hadsereg a csendes-óceáni hadszíntéren 1942-ben többször annyi embert veszített malária miatt, mint a japán fegyverek miatt. Amikor a Fülöp-szigeteken partra szálltak a japánok, akkor a létszámot tekintve a védők elvileg túlerőben voltak. Viszont hogyha az amerikai haderőből levonjuk a maláriásoklat, akkor már a japánok voltak túlerőben. Ehhez az is hozzájárult, hogy az amerikai katonák gyakran nem szedték be, vagy akár el is dobták a malária elleni gyógyszereket.

A malária azért is okozott problémát az amerikai és más haderőknek, mert a holland gyarmatok elfoglalása révén japán kézbe került a világ természetes maláriagyógyszereinek a forrása. Ezért más gyógyszerekkel kellett kísérletezni. A gyógyszereket exportáló vállatok felett pedig a németek már korábban átvették az irányítást Hollandia lerohanása után.

Élelmezés

A körülmények miatt a katonák nem ehették azt, amihez Európában hozzá voltak szokva. Ehhez is hozzá lehetett szokni, de nemtetszést váltott ki. Kezdetben, 41-ben a nem megfelelő étrend miatt terjedt a sárgaság. Később is jellemző volt, hogy konzerven éltek, bár 41-ben megérkezett egy tábori pékség.

A csapatok inkább a zöldségeket és a gyümölcsöket kedvelték, de az éghajlat miatt nem lehetett friss húst felszolgálni, így kénytelenek voltak konzervet enni. Ennek nem örültek, és az olasz húskonzerveknek különféle gúnyneveket adtak.

Az éghajlat miatt nem tudtak vajat sem kenni a kenyérre, amit más termékekkel helyettesítettek.



Német húskonzervek



A kenyeret a kétszersülttel (németül: Zwieback, magyarul: cibak) helyettesítették. A kép bal oldalán a modern cibak, míg a jobb oldalán a korhű változat látható

Az élelmezéssel kapcsolatban annyi pozitívum volt, hogy a meleg miatt a katonáknak 10-15 százalékkal kisebb kalóriabevitel kellett.

Az élelmiszer minőségét tekintve a Luftwaffe jobb helyzetben volt, mint a szárazföldi haderő, mivel voltak hűtőgépekkel ellátott repülőgépei, és az emberei a repülőtereken éltek.

Az alkohol fogyasztását az Afrika-hadtest katonáinak kerülniük kellett, különösen nappal.