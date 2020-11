Extra :: 2020. november 23. 09:47 ::

Ajándékot hozott a néger - Heti progresszió (LV. rész)

Ismét Heti progresszió - lássuk, mik történtek a múlt héten, és egyengessük ki a haladás rögös útját!

3. Ahány ország, annyi stratégia a koronavírus által okozott problémák kezelésére is. Srí Lanka volt halászati minisztere, a jelenleg törvényhozói pozícióban tevékenykedő Dilip Wedaarachchi például sajtónyilvános nyers halevéssel próbálta fel-, pontosabban visszalendíteni a koronavírus miatt visszaesett haleladási mutatókat. Az, hogy a járvány miatt miért esett vissza a haleladás, számomra rejtély, de vélhetően a lakosság úgy gondolja, hogy elkaphatja vele a koronavírust. Nos, hogy a törvényhozó akciója mennyire segít a problémán, majd az elkövetkezendő hetekben kiderül, de személy szerint engem jobban eltántorítana a vásárlástól, mint a pandémia. Ha Dilip Wedaarachchi esetleg nem is koronavírusos, egy izmos gyomorrontást bizonyára összeszedett az akcióval.

2. Lewis Hamilton valószínűleg hosszasan lemaradt abban a sorban, ahol az észt osztották. Legalábbis erről árulkodik a legutóbbi hír vele kapcsolatban, amelyet először még én sem akartam elhinni. Szó, ami szó, a pilóta eddig is számtalanszor bizonyította, hogy egy amúgy is jó versenyautó vezetésén és a BLM mozgalom támogatásán kívül nem sok mindenhez ért. Ezúttal egy nála 93 évvel idősebb óragyártó cég ellen Lewis Hamilton valószínűleg hosszasan lemaradt abban a sorban, ahol az észt osztották. Legalábbis erről árulkodik a legutóbbi hír vele kapcsolatban, amelyet először még én sem akartam elhinni. Szó, ami szó, a pilóta eddig is számtalanszor bizonyította, hogy egy amúgy is jó versenyautó vezetésén és a BLM mozgalom támogatásán kívül nem sok mindenhez ért. Ezúttal egy nála 93 évvel idősebb óragyártó cég ellen vesztett pert , amely már három éve húzódott.



A BLM már nem elég, márkanevekre is rátenné a kezét a fajtik nagy védelmezője (forrás: Mark Thompson/Getty Images)

A Hamiltont 1892-ben, tehát évtizedekkel a néger születése előtt alapították Pennsylvaniában, ám a versenyző mégis meg akarta szerezni a név tulajdonjogát. Hamilton a 44IP nevű cégén keresztül "támadott" és vette fel a kapcsolatot az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával. A pilóta cégének képviselői szerint a Hamilton International veszélyezteti a fair piaci versenyt (ez maximum a négerre lehet igaz, ő született később), de az EU elutasította a keresetet. A 44IP fellebbezett a döntés ellen, ám szerencsére ezt is elbukták. Az egész pereskedés persze nonszensz, hiszen egyrészt jóval korábban alapították az óragyártó céget, másrészt nyilván nem Lewis Hamilton az egyetlen személy a Földön, akinek Hamilton a vezetékneve. Mondjuk, aki a BLM mozgalmat támogatja, vagy halálra éhezteti a saját kutyáját, attól nem is várnánk mást.

1. A következő reklámot olvasónk küldte be, amelyet ezúton is köszönök, úgy döntöttem, hogy helyet kap az e heti válogatásban. Több okból is. Először, nem tudom milyen lelkület kell ahhoz, hogy október végén jelentessenek meg egy karácsonyi reklámot, de a gyomrom felfordul tőle már ezen a ponton. Nem vagyok álszent, a karácsony a béke, a pihenés, a magunkba nézés mellett igenis szól az ajándékozásról is. Mégis ki nem szeret ajándékot kapni? De ilyen ocsmány módon tárgyiasítani az egész ünnepet tényleg egy olyan dolog, amelyre csak ez a század képes. A szóban forgó Pandora ékszerreklám pedig még rá is tesz egy lapáttal, bizonyára őket is megérintette a Black Lives Matter fuvallata. Ezúttal a lapostévék békében maradnak, sőt, a néger vélhetően még fizet is azért az ékszerért, amit a vidáman korcsolyázgató fehér (!) barátnőjének szán, mert hát ezek egytől egyig ilyen rendes, önzetlen népség ez ugyebár. Ráadásul biztos, ami biztos alapon még hamarabb oda is adja az ajándékot, hacsak a Pandora üzletek nincsenek nyitva karácsonykor is. Eztán majd biztosan sok agymosott idióta újít be néger barátot még karácsony előtt, hátha náluk is koppan majd egy-egy értékesebb ékszer. Bizonyára jól mutatnak majd közösen az ünnepi asztalnál.

Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottak, a beküldendő híreket a hetiprogresszio@protonmail.com címre várom továbbra is!

