Filmfesztivál, sport, időjárás. Ismét ütős válogatást sikerült összehozni a Heti progresszió keretében. Csapjunk is bele a közepébe!

3. Hamarosan startol a Göteborgi Filmfesztivál, amelyet a statisztikák alapján is keresztül-kasul átjár a progresszió. Minden fontosabb filmes pozícióban ügyeltek ugyanis arra, hogy a nemek aránya abszolút „kiegyensúlyozott” legyen, nyilván az már másodlagos, hogy az érintettek mit tettek, vagy éppen nem tettek le az asztalra. Jakab Péter és a kvótamániás jobbikosok bizonyára mind a tíz ujjukat megnyalnák most örömükben.

Feltűnő egyébként az „other” kategória, ami nagyjából – bizonyára nem árulok el nagy titkot – azt jelenti, hogy a férfi-nő tengelyen „nem besorolható” az illető. A többit mindenki fantáziájára bízom.

Köszönjük szemfüles olvasónknak a remek találatot!

2. Nem lehet mindenki Hamilton! Most éppen Carlos Sainz kirúgása van terítéken a „száguldó cirkusz” háza táján, mert a háromkirályok ünnepe kapcsán az édesapja gokartpályáján forgattak egy filmet, ahol egy fekete karaktert egy feketére festett arcú fehér férfi játszik. Hogy erről az ifjú pilóta miért tehet, rejtély. Mondjuk, ha már itt tartunk, akkor az is, hogy egyáltalán mi a probléma? Sok hozzászóló persze Sainz kirúgását követeli, valamint felelevenítették, hogy a Ferrari ifjú titánja annak idején nem vett részt Hamilton térdepelős performanszában. Ezt bezzeg egy életre megjegyezték.

1. Rájár a rúd a németországi légörvényekre, ciklonokra is. Szerencsétlenek ugyanis – persze kizárólag a „sokszínűség” jegyében – 2021-ben „bevándorló hátterű” nevek után lesznek elnevezve . A kampányt az árulkodó névvel ellátott New German Media Makers nevű szervezet kezdte, mert Németország egy „bevándorló ország”, meg amúgy is „egyenlőség”, meg anyám kínja. Persze még ezzel is a mocskos felületet kapargatjuk csak, az igazi terv, hogy 2030-ra olyan „sokszínű” legyen a média, hogy az ott dolgozók 30 százaléka deklaráltan bevándorló eredetű legyen, mert hát „éljen a tehetség!” ugyebár.