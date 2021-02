Extra :: 2021. február 14. 14:31 ::

A Blohm und Voss repülőgépgyár szokatlan fejlesztései

A Luftwaffe fejlesztéseivel kapcsolatban eddig elsősorban olyan repülőgépeket mutattunk be, amik a fejlesztéseket tekintve konvencionálisabbak voltak. Az alábbi cikkben ezzel szemben néhány egyedi fejlesztést mutatunk be, amelyek eredeti elgondolásokon alapultak, és a mai napig kevés hasonló repülőgéptípust terveztek meg.

BV 138

A BV 138 a Harmadik Birodalom fő felderítő hidroplánja volt. Megbízható volt nagy hatósugárral és erős védőfegyverzettel. A fő verzión a védőfegyverzetet két elforgatható toronyban és egy nyitott lőállásban helyezték el. Előfordult, hogy a konvojt követő repülőcsónak lelőtte a rátámadó repülőgépeket, és folytatta a konvoj követését. Katapultos indítás esetén a típus képes volt 18-20 órát a levegőben maradni.



BV 138-as

BV 222: a tengelyhatalmak legnagyobb repülőgépe

Ezt a repülőcsónakot eredetileg a Lufthansa számára kezdték fejleszteni, még a világháború előtt, de a világháború folyamán már a Luftwaffe vette át az elkészült gépeket. A korai példányokat benzinmotorok hajtották, míg a későbbieket már Jumo 207 dízelmotorok.



BV 222-es, korai verzió

Ezek a tengelyhatalmak által készített legnagyobb repülőgépek voltak. Egyetlen úttal képesek voltak 72 sebesültet szállítani. Erre a feladatra menetrendszerűen használták a típust Afrika és Európa között.

Később a példányok egy részét az Atlanti-óceánon hajózó konvojok felderítésére használták. Erre a feladatra azért voltak alkalmasak, mivel képesek voltak egy huzamban 35 órát a levegőben maradni.

BV 141: a legnagyobb számban gyártott aszimmetrikus repülőgép

A Blohm und Voss repülőgépgyár kifejlesztett egy nagyon szokatlan szerkezetű repülőgépet, a BV 141-et. Ez a repülőgép azért szokatlan szerkezetű, mivel ez a típus a legnagyobb számban gyártott aszimmetrikus repülőgép.

A repülőgépre repülés közben több olyan erő is hat, amit ki kell egyenlíteni. Az egyik például a motor nyomatéka. Ezt repülés közben a pilóta számára nagyon fárasztó ellensúlyozni. A Blohm und Voss gyár mérnöke, dr. Ing Richard Vogt ezt a gép aszimmetrikus elrendezésével oldotta meg, vagyis azzal, hogy a pilótafülke a törzstől jobbra került kialakításra. Ezért a gép repülés közben nagyon stabil volt.



Az aszimmetrikus repülőgép fizikája

A 141-est a Luftwaffe felderítőgép pályázatára kezdték kifejleszteni. A követelmények között volt, hogy gépből jónak kell lennie a kilátásnak. Vogt erre a pályázatra válaszolt az aszimmetrikus 141-essel, amiből sokkal jobban lehetett kilátni, mint egy átlagos repülőgépből, mivel a motor kevésbé fedte el a tájat.

A típust éveken keresztül fejlesztették, mire ’43-ban leálltak a további kísérletekkel. Az egyik ok az volt, hogy a típus számára szükséges motor kellett a Focke-Wulf 190-es vadászgép számára, aminek nagyobb volt a prioritása. A gépből amúgy az elhúzódott fejlesztés alatt limitált széria készült, aminek a példányait kiküldték a frontra.



BV 141-es gyártósora

Egy másik szokatlan fejlesztés: a Me 109Z

Egy másik különleges repülőgép a híres Me 109-es vadászgép iker (Zwilling) változata volt. Ez a gép ugyan más kategóriát képvisel, de ez is egy különleges fejlesztés.

Az első Zwilling repülőgépet a Heinkel cég alkotta meg. Két He 111-es összekapcsolásával létrehoztak egy jelentősen nagyobb teljesítményű gépet, minimális fejlesztéssel. A 109-es Z változatának ez adta meg a lökést.

A 109Z gyakorlatilag két 109-es volt, amit középen egy közös szárny kötött össze. A gép a két motor együttes ereje miatt gyors volt és nagy volt a tűzereje. Az alkatrészek több mint 90 százalékban megegyeztek a 109-es hagyományos változatával.



Me 109Z

’43-ban elkészült a prototípus, ami megsérült egy légitámadásban. A munkát 44-ben hagyták abba végleg, amikor már rendelkezésre állt a sugárhajtású 262-es, ami miatt a Luftwaffe úgy döntött, hogy a fejlesztést a sugárhajtású gépekre összpontosítják.

Egyéb, aszimmetrikus szerkezetű projektek

A BV 141 mellett a Blohm und Voss tervezett más aszimmetrikus repülőgépeket is. Erre az egyik példa a BV 237-es volt, ami a Stuka zuhanóbombázó felváltására terveztek meg. A tervek alapján a Luftwaffe megrendelte a típust, de a rendelést később visszamondták.



BV 237-es zuhanóbombázó

Egy további aszimmetrikus gép fejlesztés a BV P.111 repülőcsónak volt. Ezt a típust a Blohm un Voss arra az esetre tervezte meg, hogyha a 138-ast nem rendelte volna meg a Luftwaffe. Mivel a hagyományosabb típust rendszersítette a Luftwaffe, ezért az alkalmazásra nem került sor.



BV P.111 repülőcsónak

A világháború talán egyik legújítóbb repülőgépterve: a BV P.194

1944 márciusában a Luftwaffe számára a Blohm und Voss előállt egy olyan vadászrepülőgép tervével, ami a korabeli, fronton alkalmazott gépekhez képest nagyon merész lett volna, több okból is. Az aszimmetrikus szerkezet már önmagában szokatlannak számított, de a típus más módon is eltérő volt a korabeli repülőgépekhez képest, aminek a fő oka az volt, hogy vegyes meghajtású volt, vagyis volt dugattyús motorja és gázturbinája is.

A Blohm und Voss számításai szerint a gép nagyon előnyös tulajdonságokkal rendelkezett volna. Az aszimmetrikus elrendezés miatt a pilótának kiváló kilátása lett volna. Ez azért fontos, mivel a légi ütközeteket gyakran az döntötte el, hogy ki látja meg előbb az ellenfelet. A BMW motor és a sugárhajtómű együttes ereje miatt a gép nagyon gyors is lett volna. Emellett a tűzerő is kiváló lett volna.



Vegyes meghajtású vadászgép grafikán

Egy további tényező, amivel megpróbálták eladni a gépet, a gyárthatóság lett volna: a gép 62 százalékban acélból készült volna, amit könnyű megmunkálni és előállítani. Alumíniumot csak a szárnyakhoz használtak volna, a törzs teljesen acélból készült volna, hegesztéssel.

A terv előnyei ellenére a Luftwaffe úgy látta, hogy nincs idő a gép kifejlesztésére, és visszautasították az ajánlatot.

Aszimmetrikus repülőgép napjainkban

Az aszimmetrikus repülőgépekkel a világháború óta kevésbé foglalkoztak, bár van rá példa. A legújabb ilyen szerkezetű repülőgép a Burt Rutan által tervezett Boomerang. A Boomerang egy kisméretű, légcsavaros repülőgép, amit két motor hajt. Az egyik motor a törzs elején, a másik attól balra foglal helyet.



Rutan Boomerang

Tapasztalatok szerint a típust könnyű vezetni és kiváló a teljesítménye. Rutan azért választotta az aszimmetrikus elrendezést, hogy az egyik motor leállása esetén is vezethető maradjon a gép.

A múltban szó volt arról, hogy a típust sorozatgyártásba teszik, de erre végül nem került sor.

