Békéscsabai hungarikumokból készült ételeket mutat be a Csabai receptfüzet - kisüstivel

Békéscsabai hungarikumokból és helyi alapanyagokból készült ételeket mutat be a Csabai receptfüzet, amely a Békéscsabai Turisztikai Egyesület gondozásában jelent meg.

Opauszki Zoltán, az egyesület elnöke az MTI-nek elmondta, hogy négymillió forintot nyertek el a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium pályázatán, amiből egy 36 oldalas receptfüzet, valamint a YouTube-on is megnézhető, 5 perces főzővideó és 10 rövidebb ételvideó készült el.

Hozzátette, az egyesület összefogott a helyi városszépítő- és a hagyományőrző civil szervezetekkel, hogy az előző század elejéről származó, hagyományos recepteket gyűjtsenek össze. A most megjelent kiadványban tizenöt tradicionális csabai étel kapott helyet némileg újragondolt formában.

Valamennyi helyi alapanyagokból, elsősorban a csabai kolbász (amelyet az elsők között, 2013-ban nyilvánítottak hungarikummá) felhasználásával készült. De olyan ételek is megtalálhatóak benne, mint a tepertőkrém, a szilvalekváros hájas kifli vagy a brindzás pogácsa. Minden ételhez pálinkakínálatot is készített a legismertebb békéscsabai pálinkárium főzőmestere, így a kiadványban a szintén hungarikum kisüsti pálinka is megjelenik.

Emellett fellelhető benne a csabai kolbászt előállító helyi kistermelők listája, valamint a Békéscsabán nemesített, világszerte ismert szőlőfajtából, a csabagyöngyéből készült bor bemutatása is.

Több étel elkészítésében közreműködött a 2018-ban az év séfjének is megválasztott Békés megyei származású Barna Ádám.

Opauszki Zoltán elmondta, a pályázat legfontosabb feladata a térségre jellemző ételek megismertetése, a nemzeti és tájjellegű konyha kipróbálásának ösztönzése, a desztináció vendéglátási tradícióinak bemutatása, a gasztronómiai különlegességek elkészítési módjának bemutatása volt.

A Békéscsabai Turisztikai Egyesület 2009-ben alakult, jelenleg több mint 70 tagja van. Az egyesületi elnök kifejtette, a békési megyeszékhelyen jelenleg zajló nagyberuházások közül több, így a CsabaPark fejlesztése, a Wenckheim-kerékpárút építése vagy a Munkácsy-negyed kialakítása növeli a város turisztikai vonzerejét, az egyesület célja az, hogy marketingkommunikációs eszközökkel ráirányítsa a figyelmet ezekre a hamarosan elkészülő új attrakciókra, hozzájárulva így azok hatékony és eredményes működtetéséhez.

(MTI)